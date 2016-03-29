أبو ريدة: أنا ضد اجتماع اللجنة الثلاثية لإدارة الكرة.. وهذا طريق الخروج من الأزمة

لا يحبذ هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين المصري والدولي فكرة وجود لجنة ثلاثية لإدارة شؤون الكرة المصرية بعد صدور قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصري.

و قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حل مجلس إدارة اتحاد الكرة الأحد في القضية المرفوعة من قبل الدكتور هرماس رضوان.

وانتشرت بعض الأنباء حول وجود لجنة ثلاثية تضم وزير الرياضة خالد عبد العزيز وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحسن مصطفى موفد اللجنة الأولمبية الدولية.

وتحدث أبو ريدة لقناة "صدى البلد" قائلا:"أرفض فكرة اجتماع لجنة ثلاثية لإعادة تعيين مجلس اتحاد الكرة".

وأكمل"لو كنت مكان أعضاء اتحاد الكرة لاستقلت فورا ولا أقبل التعيين، هذا رأيي بشكل شخصي".

وأوضح"أنا أشفق على مسؤولي اتحاد الكرة، لكن لا بد من وجود بعض الأشخاص يديرون كرة القدم المصرية وليست لجنة ثلاثية".

وعن كيفية الخروج من الأزمة الحالية أجاب"من الممكن عقد انتخابات مبكرة خلال شهر أو شهرين ويأتي مجلس جديدة لمدة عامين فقط حتى موعد كأس العالم 2018".

وكان أبو ريدة قد أعلن في وقت سابق نيته الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.

وأضاف"حتى لو فزت بالانتخابات فلا مانع لدي من تولي المسؤولية لعامين فقط".

وبسؤاله عن سبب ربط الانتخابات بموعد كأس العالم أجاب"حتى يستطيع أي اتحاد كرة مقبل تعيين جهاز فني يقوم ببناء خطه معه بناء على موعد المونديال".

وأتم"ليس من المعقول أن يأتي اتحاد الكرة مدرب بخطة ما ويأتي مجلس إدارة جديد بفكر جديد وكل ذلك قبل تصفيات كأس العالم".