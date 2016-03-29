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ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع البريطاني مجالات التعاون ومكافحة الإرهاب

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ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع البريطاني مجالات التعاون ومكافحة الإرهاب ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع البريطاني مجالات التعاون ومكافحة الإرهاب
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الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً وزير الدفاع البريطاني

الرياض - واس

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة أمس معالي وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون. وعقد سمو ولي ولي العهد مع وزير الدفاع البريطاني اجتماعا جرى خلاله بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وخاصة في الجانب الدفاعي، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية والجهود تجاهها، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة سايمون كوليس وكبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط الفريق توم باكيت، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع في البلدين.

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