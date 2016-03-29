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حزب الوفد: لدينا تصور كامل حول قانون "ترميم الكنائس" سنتقدم به للبرلمان

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حزب الوفد: لدينا تصور كامل حول قانون "ترميم الكنائس" سنتقدم به للبرلمان حزب الوفد: لدينا تصور كامل حول قانون "ترميم الكنائس" سنتقدم به للبرلمان
قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، إن قانون بناء وترميم الكنائس أحد أبرز القوانين التى ينبغى على البرلمان تشريعها خلال أول دور انعقاد، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتسلم من حتى الآن تصورها حول قانون ترميم وبناء الكنائس.

وأضاف المتحدث الرسمى لكتلة حزب الوفد، لـ"اليوم السابع" أن الحزب لديه تصور كامل حول قانون ترميم الكنائس أعدته اللجان النوعية للحزب، ومن المقرر أن تتقدم به خلال مناقشته داخل مجلس النواب.

ويعد قانون دور العبادة من القوانين التى ينبغى أن يصدرها البرلمان خلال أول دور انعقاد.


>الوفد: الحزب بصدد إصدار التوصيات النهائية لمؤتمر قانون المحليات

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