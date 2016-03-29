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أشرف الشرقاوى: نحن كمسئولين "بوظنا" قانون قطاع الأعمال وسلكنا الطريق الخطأ

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أشرف الشرقاوى: نحن كمسئولين "بوظنا" قانون قطاع الأعمال وسلكنا الطريق الخطأ أشرف الشرقاوى: نحن كمسئولين "بوظنا" قانون قطاع الأعمال وسلكنا الطريق الخطأ
قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، إن الشركات العامة داخل الدولة تحولت إلى "قابضة" رغم وجود قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 91، مضيفًا:"إحنا كمسئولين بوظنا القانون، ومشينا فى اتجاه غلط، لأن العمالة تكدست داخل الشركات التى أصبحت بعمالة غير منتجة".

وأضاف "الشرقاوى"، فى أول ظهور تليفزيونى له مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار، أن قانون قطاع الأعمال ذكر أن دور الشركات القابضة فقط، هو إدارة استثماراتها فى الشركات التابعة، لكن تحولت تلك الشركات القابضة إلى شركات عامة لأنها تدخلت فى العمل الفنى المتعلق بالشركات التابعة.

- أشرف الشرقاوى: عدد شركات قطاع الأعمال 125 مطلوب إعادة هيكلتها
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