غدا.. جامعة أسوان تنظم منتدى الحوار الوطنى للشباب

تنظم جامعة أسوان، غدا الأربعاء، منتدى الحوار الوطنى للشباب تحت عنوان "بقوة شبابها تحيا مصر "، وذلك نشر ثقافة الحوار بين الشباب الجامعى.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، أن الهدف من المنتدى الوطنى، الذى يقام بمدرج السلام بالحرم الجامعى بصحارى، تقريب وجهات النظر الأخرى فى سياق راقى يعمل على تعزيز جوانب الإيجابية والعمل على الإنتاج وإعلاء القيم والمثل العليا لدى الشباب باعتبارهم قادة المستقبل.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات ضحفية، بأن البرنامج يتضمن عرض طلاب الجامعة تقديمى للمنتدى الحوارى، مع عرض نبذة عن المنتدى وعرض أهم القضايا التى يتناولها المنتدى "الفساد المالى والإدارى وقضايا التعليم" مع مشاركة الطلاب فيما يخص وضع آليات للحوار والمناقشة مع المحاضرين، ويختتم المنتدى برفع التوصيات والحلول المقترحة للقضايا وإعداد التقرير النهائى للمنتدى الذى يعمل على تبادل الخبرات بين طلاب الجامعات.

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