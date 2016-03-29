أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدا.. جامعة أسوان تنظم منتدى الحوار الوطنى للشباب

Google+ Print
غدا.. جامعة أسوان تنظم منتدى الحوار الوطنى للشباب غدا.. جامعة أسوان تنظم منتدى الحوار الوطنى للشباب
تنظم جامعة أسوان، غدا الأربعاء، منتدى الحوار الوطنى للشباب تحت عنوان "بقوة شبابها تحيا "، وذلك نشر ثقافة الحوار بين الشباب الجامعى.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، أن الهدف من المنتدى الوطنى، الذى يقام بمدرج السلام بالحرم الجامعى بصحارى، تقريب وجهات النظر الأخرى فى سياق راقى يعمل على تعزيز جوانب الإيجابية والعمل على الإنتاج وإعلاء القيم والمثل العليا لدى الشباب باعتبارهم قادة المستقبل.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات ضحفية، بأن البرنامج يتضمن عرض طلاب الجامعة تقديمى للمنتدى الحوارى، مع عرض نبذة عن المنتدى وعرض أهم القضايا التى يتناولها المنتدى "الفساد المالى والإدارى وقضايا التعليم" مع مشاركة الطلاب فيما يخص وضع آليات للحوار والمناقشة مع المحاضرين، ويختتم المنتدى برفع التوصيات والحلول المقترحة للقضايا وإعداد التقرير النهائى للمنتدى الذى يعمل على تبادل الخبرات بين طلاب الجامعات.


>قرار جمهورى بتجديد تعيين منتصر دويدار عميداً لكلية هندسة الطاقة بأسوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين