عبور 167 سفينة قناة السويس بحمولة 8.5 مليون طن خلال أربعة أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحي للقناة شهد عبور167 سفينة من الاتجاهين بحمولة 8 مليون و500 ألف طن، خلال الأربعة أيام الماضية بداية من الجمعة وحتى أمس الاثنين، حيث شهدت القناة من الشمال عبور 86 سفينة بحمولة 4 مليون و300 ألف طن، كما عبرت من الجنوب81 سفينة بحمولة 4 مليون و200 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت يوم الجمعة عبور 45 سفينة بإجمالي حمولات 1.9 مليون طن،حيث بلغ عدد السفن التي عبرت القناة من قافلة الشمال دون انتظار 25 سفينة بحمولة 930 ألف طن ،كما عبرت القناة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد 20 سفينة بحمولة 970 ألف طن. وأن أكبر سفينة عبرت القناة من قافلة الجنوب هي سفينة الحاويات السنغافورية بحمولة 160 ألف طن APL CHANGI .

وأوضح أن يوم السبت شهد عبور 43 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن للقناة، حيث عبرت من الشمال 24 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن وكانت اكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO FRANCE بحمولة 160 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة الى الصين، فيما عبرت من الجنوب 19 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARSTAL MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأشارت التقارير الملاحية الى أن يوم الأحد شهدت قناة السويس عبور 43 سفينة بحمولة 2مليون و700 الف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 22سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC AMSTERDAM بحمولة 182 ألف طن قادمة من المعرب ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 21سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و 300الف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البريطانية CMA CGM MARCO POLOبحمولة 179 ألف طن.

وأوضح أن قناة السويس شهدت أمس الاثنين ، عبور 36 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 15سفينة بحمولة 700 الف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOCL SINGAPOREبحمولة 148 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى الإمارات، وعبرت 21سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترولSAMCO CHINA التى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 163 ألف طن.

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