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بالصور.. سيدة تطالب محافظ أسوان بإعادة بناء منزلها بعد تصدعه بسبب الأمطار

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بالصور.. سيدة تطالب محافظ أسوان بإعادة بناء منزلها بعد تصدعه بسبب الأمطار بالصور.. سيدة تطالب محافظ أسوان بإعادة بناء منزلها بعد تصدعه بسبب الأمطار
طالبت السيدة "جامعة معوض أحمد" والمقيمة بقرية بنبان قبلى، مركز دراو محافظة أسوان، اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، ببناء منزلها مرة أخرى، بعد أن تسببت الأمطار التى ضربت محافظة أسوان، خلال شهر أكتوبر الماضى، فى انهيار منزلها.

وقالت السيدة جامعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تقدمت ببلاغ رقم 3 أحوال بنبان بتاريخ 26 أكتوبر الماضى، للمطالبة بإثبات حالة التلفيات بمنزلها عقب سقوط الأمطار وبالفعل قامت الشرطة بتوجيه خطاب إلى الوحدة المحلية بقرية بنبان لعمل المعاينة اللازمة".

وأضافت "جامعة" أن مسئولى الوحدة المحلية بدراو أثبتوا فى تقريرهم حدوث تلفيات فى المنزل بسبب الأمطار منها "سقوط سقف كامل بالغرفة وحدوث كسر فى باب وشباك وحدوث تصدعات بحوائط المنزل وسقوط الجدار الأمامى للمنزل بطول 10 أمتار".

وأشارت إلى أنها تقيم بمفردها مع 3 من أبنائها وتخشى أن تسقط عليهم جدران المنزل فى أى لحظة بسبب الأضرار التى تسببت فيها الأمطار، مطالبة المسئولين بمحافظة أسوان ببناء وترميم منزلها مرة أخرى.

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