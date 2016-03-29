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ضبط عطل وعامل بحوزتهما 500 قرص مخدر وكيلو بانجو بالمنيا

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ضبط عطل وعامل بحوزتهما 500 قرص مخدر وكيلو بانجو بالمنيا ضبط عطل وعامل بحوزتهما 500 قرص مخدر وكيلو بانجو بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث المخدرات من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وعامل بحوزته كيلو بانجو.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط "شريف .خ"، 45 سنة عاطل من مركز المنيا وبحوزته 500 قرص مخدر لعقار التامول بقصد الاتجار وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1748 لسنة 2016 إدارى مركز ديرمواس.

كما تم ضبط "محمد .ش "، 33 سنة عامل من المنيا وبحوزته 3 لفافات تحوى نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلوجرام بقصد الاتجار وتحرر عنها المحضر رقم 3978 لسنة 2016 إدارى قسم المنيا.


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