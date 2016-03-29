محافظ مطروح: توفير 25 فرصة عمل لأبناء مطروح بشركة خالدة للبترول

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن موافقة شركة خالدة للبترول، على توفير 25 فرصة عمل لأبناء المحافظة، من خريجي مدرسة الثانوية الصناعية قسم البترول، وخريجى المدارس الفنية، أقسام كهرباء وميكانيكا وبرادة وخراطة .

وأوضح المحافظ، بأنه تم تحديد نسبة 60% من فرص العمل، لخريجى مدرسة الثانوية الصناعية قسم البترول ونسبة 40% من خريجى المدارس الفنية بالأقسام المختلفة.

وأضاف محافظ مطروح، بأنه سيتم تشكيل لجنة من الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة وشركة خالدة والشعبيين، لاختيار من تنطبق عليهم الشروط، لشغل هذه الوظتائف، وسيتم الإعلان عن موعد التقدم لشغلها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ، بأنه سيتم التنسيق مع شركات البترول، العاملة بنطاق محافظة مطروح، لتوفير العديد من فرص العمل، في جميع التخصصات لأبناء المحافظة، للعمل بشركات البترول، بالإضافة إلى أنه سيتم التنسيق مع شركات البترول، للمساهمة فى تطوير المرافق الخدمية بالمحافظة .

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