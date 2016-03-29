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هل يقف تاريخ ' الثلاثيات ' مع مصر ضد نيجيريا؟

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هل يقف تاريخ ' الثلاثيات ' مع مصر ضد نيجيريا؟ هل يقف تاريخ ' الثلاثيات ' مع مصر ضد نيجيريا؟

هل يكرر التاريخ نفسه مرة أخرى حينما تواجه مصر منافستها نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017؟

ويستضيف منتخب مصر منافسه نيجيريا يوم الثلاثاء بملعب برج العرب في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لحساب المجموعة السابعة وذلك بعد التعادل في الجولة السابقة إيجابيا بهدف لمثله.

تقرير في الجول - مصير مجموعة مصر بعد انسحاب تشاد

مباراة تمثل عنق الزجاجة بالنسبة للفراعنة بالفوز بها سيضمن بنسبة كبيرة التأهل للمسابقة القارية التي غاب عنها بعد آخر تتويج عام 2010.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط وذلك بعد خصم نقاط تشاد التي انسحبت من التصفيات بسبب أزمة اقتصادية.

فيما تحتل نيجيريا المركز الثاني برصيد نقطتين، وأخيرا تنزانيا ثالثا بنقطة واحدة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يحل فيها نسور نيجيريا ضيوف على ، وهم لم يعرفوا الانتصار من قبل في ملاعب الفراعنة.

ففي عام 1960 واجه منتخب مصر ضيفه نيجيريا في التصفيات المؤهلة لأولمبياد روما، وفاز الفراعنة آنذاك بثلاثية دون رد.

المرة الثانية التي حلت فيها نيجيريا ضيفة على مصر كان في تصفيات كأس العالم 1978، وفاز الفراعنة مجددا ولكن تلك المرة كان الانتصار بثلاثة أهداف لهدف.

لذا فإن هذه المواجهة ستكون الأولى بين أصحاب الألقاب الإفريقية الـ10 في التصفيات المؤهلة لأعرق مسابقة في القارة السمراء.

وبشكل عام التقى الفريقان حتى الآن باحتساب اللقاء والوديات الأخير 18 مرة، فازت مصر في ست مباريات، وهُزمت في خمس مواجهات، وتعادلا سويا في سبع مناسبات.

سجل منتخب مصر خلال تلك الـ18 مواجهة 33 هدفا، وسكن مرماهم 27.

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