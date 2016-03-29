أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 29\3\2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 29\3\2016 برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 29\3\2016

على الصعيد المهنى:


>أنت محظوظ فى عملك اليوم كثيرًا، ترقية جديدة تنتظرك فى العمل والأجواء الآن على ما يرام، رؤسائك فى عملك يريدون لك أن تجتاز المشاكل التى مررت بها خلال الفترة الماضية، كنت تفكر فى ترك هذا العمل والبحث عن عمل آخر، عليك الاستمرار فى عملك الحالى فهو يفيدك كثيرًا.

الدلو على الصعيد العاطفى:


>أحوالك العاطفية مع شريكك تسير فى اتجاه جيد، لابد من وضع بعض المبادئ فى تعاملك معه، اختلاف فى طريقة التفكير بينكما بشأن الأمور الحياتية، هذا يعد أكبر عائق فى علاقتكما، القليل من الاهتمام بشريك حياتك وجلب بعض الهدايا له سيدخل على قلبك السعادة البالغة.

الدلو على الصعيد الصحى:


>هذه الأجواء تسبب لك الحساسية المفرطة، لذا يجب أن تذهب إلى أقرب طبيب لاستشارته فيما يخص أنفك وصدرك، المشاكل المعتادة نتيجة تغيير الفصول طبيعية، السير على نظام غذائى سيجعل صحتك جيدة، كما أنه سيزيد من جمالك؛ لأن النظام الغذائى سيحسن من بشرتك وجسدك معًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>اذهب إلى مكان ملئ بأشياء طبيعية لكى تسترخى وتتحسن نفسيتك، عانيت فى الفترة الماضية من بعض الأشياء التى أثرت على نفسيتك لذا يجب عليك أن تذهب إلى مكان به أشياء طبيعية، لكى تستجم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى