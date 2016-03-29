برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 29\3\2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

الدلو على الصعيد العاطفى:

الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>أنت محظوظ فى عملك اليوم كثيرًا، ترقية جديدة تنتظرك فى العمل والأجواء الآن على ما يرام، رؤسائك فى عملك يريدون لك أن تجتاز المشاكل التى مررت بها خلال الفترة الماضية، كنت تفكر فى ترك هذا العمل والبحث عن عمل آخر، عليك الاستمرار فى عملك الحالى فهو يفيدك كثيرًا.>أحوالك العاطفية مع شريكك تسير فى اتجاه جيد، لابد من وضع بعض المبادئ فى تعاملك معه، اختلاف فى طريقة التفكير بينكما بشأن الأمور الحياتية، هذا يعد أكبر عائق فى علاقتكما، القليل من الاهتمام بشريك حياتك وجلب بعض الهدايا له سيدخل على قلبك السعادة البالغة.>هذه الأجواء تسبب لك الحساسية المفرطة، لذا يجب أن تذهب إلى أقرب طبيب لاستشارته فيما يخص أنفك وصدرك، المشاكل المعتادة نتيجة تغيير الفصول طبيعية، السير على نظام غذائى سيجعل صحتك جيدة، كما أنه سيزيد من جمالك؛ لأن النظام الغذائى سيحسن من بشرتك وجسدك معًا.>اذهب إلى مكان ملئ بأشياء طبيعية لكى تسترخى وتتحسن نفسيتك، عانيت فى الفترة الماضية من بعض الأشياء التى أثرت على نفسيتك لذا يجب عليك أن تذهب إلى مكان به أشياء طبيعية، لكى تستجم.