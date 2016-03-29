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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 29 مارس

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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 29 مارس برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 29 مارس

برج الجدى على الصعيد المهنى


>عملك مستقر، ولكنك تمر فى الفترة المقبلة بأزمة طارئة ستتخلص منها سريعاً فقط عليك أن تهتم بكل التفاصيل العالقة، وأن تكون على دراية بكافة التفاصيل التى تحدث من حولك حتى لا تحدث لك أزمة قد تتسبب لك فى الفترة المقبلة بمشكلة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..


>اهتم فى الفترة المقبلة بالحبيب، فهو يمر بحالة نفسية سيئة للغاية، كذلك يحتاج إلى دعم نفسى كبير، فلا يجب أن تخذله، كن إلى جواره واستمع إليه جيداً، فهو الآن يبحث عن مأوى، فكن أنت له هذا المأوى.

على الصعيد الصحى..


>صحتك ليست على ما يرام خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى كل التعليمات التى أوصاك بها الطبيب، كما أنه من الضرورى أن تتبع نظام صحى من جديد، حتى تستعيد رشاقتك وتنقى جسدك من أى مرض عارض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة، أن هناك انفراجة كبيرة سواء على مستوى العمل أو علاقتك بالحبيب، ومن المتوقع أن تحقق الكثير من الـأحلام المؤجلة منذ فترة طويلة، حاول أن تستغل كل الفرص ولا تضيع الوقت فى شيء ليس منه فائدة.

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مصر 365

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