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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 29 / 3/2016

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 29 / 3/2016 حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 29 / 3/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>الضغوطات تزداد عليك هذه الايام فى محيط العمل ولا تحظى بالتقدير المناسب للجهد الذى تبذله، لا تستلم لأى عصبية وتحلى بالصبر حتى لا تحدث مشاكل أنت فى غنى عنها.

على الصعيد العاطفى:


>تحدث مفاجئة غير متوقعة من شخص تحبه. عليك ألا تتجاهل التلميحات التى يحاول أحد المقربين أن يعبر لك بها عن إعجابه، ربما تتحول علاقة صداقة قوية إلى علاقة عاطفية فى الأيام القادمة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>تعانى من بعض المشاكل الصحية المفاجئة أنتَ فى حاجة إلى الانتباة إلى صحتك أكثر من ذلك. افراطك فى العادات الصحية السيئة سوف ينعكس بشكل سلبى عليك فى الأيام القادمة إن لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>القمر فى منزلك ويعدك بحادث مفاجئ غير متوقع قد يدخل الكثير من السرور على قلبك. لا تستسلم للضغوط فى محيط العمل وحاول أن تلتزم الصبر حتى تمر تلك الفترة بسلام.

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مصر 365

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