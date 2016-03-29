حظك اليوم برج السرطان ليوم الثلاثاء 2016/3/29

حظك اليوم لبرج السرطان :
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حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:يستمر أبناء هذا البرج على طريق نجاحهم وتقدمهم ، فعلى الرغم من أنهم اخفقوا كثيرا طوال الفترات السابقة، إلا أنهم عادوا ليأخذوا وضعهم الطبيعى ويثبتوا أنهم ليسوا بفاشلين إنما كانت كبوة يليها النجاح والتفوق الكبير.
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حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى: الحب وحده سيكون أكثر الدوافع التى تؤدى إلى النجاح وتدفع هذا البرج نحو التقدم والنهوض فى كافة المجالات سواء كانت العملية أو الصحية أو أى جانب من جوانب الحياة، لذلك يجب أن نكون أكثر هدوءا وحبا لهم.
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حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحى: يجب أن يهتموا بصحتهم وألا يتراجعون عن الفحوصات والكشف الطبى حتى لا يدخلون فى مشاكل هم فى غنى عنها.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :
>رجوع إلى مستواهم الطبيعى فى العمل، فالمزيد من التقدمات والنهوض فى المستوى المهنى، كذلك الحب سيكون تاجهم وسيدفعهم نحو النجاح فى كل المجالات.