أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان ليوم الثلاثاء 2016/3/29

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان ليوم الثلاثاء 2016/3/29 حظك اليوم برج السرطان ليوم الثلاثاء 2016/3/29

لبرج السرطان :


>

حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:
>

يستمر أبناء هذا البرج على طريق نجاحهم وتقدمهم ، فعلى الرغم من أنهم اخفقوا كثيرا طوال الفترات السابقة، إلا أنهم عادوا ليأخذوا وضعهم الطبيعى ويثبتوا أنهم ليسوا بفاشلين إنما كانت كبوة يليها النجاح والتفوق الكبير.

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:
>

الحب وحده سيكون أكثر الدوافع التى تؤدى إلى النجاح وتدفع هذا البرج نحو التقدم والنهوض فى كافة المجالات سواء كانت العملية أو الصحية أو أى جانب من جوانب الحياة، لذلك يجب أن نكون أكثر هدوءا وحبا لهم.

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحى:
>

يجب أن يهتموا بصحتهم وألا يتراجعون عن الفحوصات والكشف الطبى حتى لا يدخلون فى مشاكل هم فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :


>رجوع إلى مستواهم الطبيعى فى العمل، فالمزيد من التقدمات والنهوض فى المستوى المهنى، كذلك الحب سيكون تاجهم وسيدفعهم نحو النجاح فى كل المجالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى