حظك اليوم برج السرطان ليوم الثلاثاء 2016/3/29

حظك اليوم لبرج السرطان :

حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:

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حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

يستمر أبناء هذا البرج على طريق نجاحهم وتقدمهم ، فعلى الرغم من أنهم اخفقوا كثيرا طوال الفترات السابقة، إلا أنهم عادوا ليأخذوا وضعهم الطبيعى ويثبتوا أنهم ليسوا بفاشلين إنما كانت كبوة يليها النجاح والتفوق الكبير.الحب وحده سيكون أكثر الدوافع التى تؤدى إلى النجاح وتدفع هذا البرج نحو التقدم والنهوض فى كافة المجالات سواء كانت العملية أو الصحية أو أى جانب من جوانب الحياة، لذلك يجب أن نكون أكثر هدوءا وحبا لهم.يجب أن يهتموا بصحتهم وألا يتراجعون عن الفحوصات والكشف الطبى حتى لا يدخلون فى مشاكل هم فى غنى عنها.>رجوع إلى مستواهم الطبيعى فى العمل، فالمزيد من التقدمات والنهوض فى المستوى المهنى، كذلك الحب سيكون تاجهم وسيدفعهم نحو النجاح فى كل المجالات.