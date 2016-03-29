حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 29/3 /2016

العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>أنت من الشخصيات التى تتمتع بالقناعة والطموح معاً، لذلك تأتيك مجموعة من الفرص الجيدة فى العمل من حيث لا تدرى، ربما تكون هى ثمرة مجهودك المتواصل الذى دام لسنوات كثيرة، وبالرغم من الصعوبات التى واجهتك فى البداية، إلا ان الانفراجة أصبحت قريبة للغاية، والجميع سوف يندهشوا بما وصلت اليه وما حققته فى المجالات العملية.>ربما تكون ذاكرتك حياة آخرى تعيش معها بخيالك، وتواجه عدد من المواقف التى تتمنى دائماً أن تعيشها، لا يمكن أن يعيش مولود العذراء بدون خياله الذى يفرض عليه حالات من الحنين إلى الذكريات والحديث مع أشخاص لهم أهمية كبيرة عنده، ويعتبر مولود العذراء خياله عالم مواز يهرب اليه فى الأوقات الصعبة التى تسيطر عليه.>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، بسبب تغيير الطقس الذى يؤثر عليك كثيراً، وتظهر عليك عدد من الأعراض المرضية مثل التهاب الحنجرة، والسعال، عليك بتناول المشروبات التى تحتوى فيتامين سى، لأنها تقوى مناعتك وتساعدك على تخطى هذه المرحلة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة مشرقة فى حياته، خاصة أن الحياة العملية ستمنحه كثير من المفاجئات السارة، التى ستعوضه عن الصعوبات التى واجها على مدار سنوات فى حياته العملية، وتكلل جهوده بالوصول إلى مناصب هامة فى عمله.