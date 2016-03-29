برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 29/3 /2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

الحوت على الصعيد العاطفى:

الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>كل يوم يمر عليك فى العمل تثبت فيه انك أكبر من المواقف العابرة التى يعتقد بعض الأشخاص إنها ستفقدك مكانتك وريادتك، وتقلل من حجم كفاءتك المهنية، ربما تكون بعض قراراتك خاطئة ومندفعة، لكنك سريعاً ما تدارك ذلك وتأخذ خطوات واثقة تدفعك إلى الأمام، مما يجعل الزملاء فى محيط العمل ينظرون لك بشكل إيجابى جداً.>تحتاج دائماً إلى جرعات معنوية عالية من الحنان والاهتمام، وتصدم فى الأشخاص بسبب انتظارك أن يبادلوك نفس المشاعر، ويتعاملون معك بنفس قدر الاهتمام، لذلك تجد فجوة كبيرة فى التعامل مع عدد من الشخصيات خاصة، الذين تعتقد غنهم على درجة عالية من القرب منك، لكن فى الحقيقة هم ليسوا بالدرجة الكافية من القرب لتعطيهم مساحة ثقة.>الاعتماد على خبرتك القليلة فى النواحى الصحية، لن تفيدك بأى شىء على عكس ما تعتقد، حاول أن تستمع أكثر إلى نصائح الأمهات التى تعتمد على عدد من الوصفات القديمة، لأنها دائماً تكون مفيدة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة هامة فى حياته، يحدد فيها الأشخاص الذين لابد أن يستغنى عن وجودهم فى حياته فى الفترة المقبلة، كما يقبل على اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى النواحى العملية التى تعطيه ثقة أكثر فى نفسه، وتساعده على التقدم.