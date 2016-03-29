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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 29/3 /2016

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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 29/3 /2016 برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 29/3 /2016

على الصعيد المهني:


>كل يوم يمر عليك فى العمل تثبت فيه انك أكبر من المواقف العابرة التى يعتقد بعض الأشخاص إنها ستفقدك مكانتك وريادتك، وتقلل من حجم كفاءتك المهنية، ربما تكون بعض قراراتك خاطئة ومندفعة، لكنك سريعاً ما تدارك ذلك وتأخذ خطوات واثقة تدفعك إلى الأمام، مما يجعل الزملاء فى محيط العمل ينظرون لك بشكل إيجابى جداً.

الحوت على الصعيد العاطفى:


>تحتاج دائماً إلى جرعات معنوية عالية من الحنان والاهتمام، وتصدم فى الأشخاص بسبب انتظارك أن يبادلوك نفس المشاعر، ويتعاملون معك بنفس قدر الاهتمام، لذلك تجد فجوة كبيرة فى التعامل مع عدد من الشخصيات خاصة، الذين تعتقد غنهم على درجة عالية من القرب منك، لكن فى الحقيقة هم ليسوا بالدرجة الكافية من القرب لتعطيهم مساحة ثقة.

الحوت على الصعيد الصحى:


>الاعتماد على خبرتك القليلة فى النواحى الصحية، لن تفيدك بأى شىء على عكس ما تعتقد، حاول أن تستمع أكثر إلى نصائح الأمهات التى تعتمد على عدد من الوصفات القديمة، لأنها دائماً تكون مفيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة هامة فى حياته، يحدد فيها الأشخاص الذين لابد أن يستغنى عن وجودهم فى حياته فى الفترة المقبلة، كما يقبل على اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى النواحى العملية التى تعطيه ثقة أكثر فى نفسه، وتساعده على التقدم.

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مصر 365

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