برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 29\3\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

العقرب على الصعيد العاطفى:

العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تعانى من بعض المشكلات مع زملاؤك فى العمل تجعلك تشعر بعدم الرغبة فى العمل، بعض الأمور تعكر من صفو حياتك، حاول الاجتهاد فى العمل خلال الفترة الماضية لأن الاجتهاد سيؤتى بثماره، ابتعد عن المشكلات التى قد تثار على بعض الزملاء.>قد تحدث بعض المشاجرات بينك وبين شريكك اليوم، هذه المشاكل قد تسبب لك الأرق، هناك مؤشرات على إمكانية دخولك فى مرحلة اكتئاب الفترة القادمة، لذا حاول أن تقترب من شريكك وتحل بعض المشاكل العالقة، لا تجعل الخلافات العاطفية تسيطر على عملك.>الآلام تحيط بك نتيجة الجهد الذى بذلته طيلة الفترة الماضية لذا الشعور بالإرهاق بدأ يظهر عليك، أنت تحاول السير على نظام غذائى وتفشل، لكنك الآن ستنجح فى السير عليه وذلك لوجود بعض الأهداف الذى تريد أن تحققها من هذا النظام الغذائى العلاجات المنزلية تكون مفيدة لك فى هذه الفترة.>لا تستسلم لما يقال عليك من حولك، فأنت يجب أن تبقى بعيدًا عن المهاترات حتى لا تستهلك طاقتك فى أمور غير مفيدة، بعض التغييرات ستطرأ على جوانب حياتك بأكملها؛ لذا يجب أن تكون مستعدًا لها بشكل كبير حتى لا تتفاجأ وأنت تكره دائمًا المفاجأت.