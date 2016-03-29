أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 29\3\2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 29\3\2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 29\3\2016

على الصعيد المهنى:


>تعانى من بعض المشكلات مع زملاؤك فى العمل تجعلك تشعر بعدم الرغبة فى العمل، بعض الأمور تعكر من صفو حياتك، حاول الاجتهاد فى العمل خلال الفترة الماضية لأن الاجتهاد سيؤتى بثماره، ابتعد عن المشكلات التى قد تثار على بعض الزملاء.

العقرب على الصعيد العاطفى:


>قد تحدث بعض المشاجرات بينك وبين شريكك اليوم، هذه المشاكل قد تسبب لك الأرق، هناك مؤشرات على إمكانية دخولك فى مرحلة اكتئاب الفترة القادمة، لذا حاول أن تقترب من شريكك وتحل بعض المشاكل العالقة، لا تجعل الخلافات العاطفية تسيطر على عملك.

العقرب على الصعيد الصحى:


>الآلام تحيط بك نتيجة الجهد الذى بذلته طيلة الفترة الماضية لذا الشعور بالإرهاق بدأ يظهر عليك، أنت تحاول السير على نظام غذائى وتفشل، لكنك الآن ستنجح فى السير عليه وذلك لوجود بعض الأهداف الذى تريد أن تحققها من هذا النظام الغذائى العلاجات المنزلية تكون مفيدة لك فى هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>لا تستسلم لما يقال عليك من حولك، فأنت يجب أن تبقى بعيدًا عن المهاترات حتى لا تستهلك طاقتك فى أمور غير مفيدة، بعض التغييرات ستطرأ على جوانب حياتك بأكملها؛ لذا يجب أن تكون مستعدًا لها بشكل كبير حتى لا تتفاجأ وأنت تكره دائمًا المفاجأت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى