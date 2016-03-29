أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 29 /3/2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 29 /3/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 29 /3/2016

على الصعيد المهني:


>إذا كنت من موظفى فمن المتوقع أن يكون يومك مثمرًا خاصة إذا كان عملك إداريًا، ومن المتوقع أن كل المهام التى أجلتها اليوم ستنتهى منها بسهولة واليوم مناسب جدًا للبحث عن وظيفة جديدة إذا كنت تشعر بالضيق من الوظيفة الحالية.

على الصعيد العاطفي:


>قد يشوب اليوم بعض المشاجرات الطفيفة مع شريك حياتك، حاول ألا تنفعل بسرعة ولا تضخم المشاكل إلى حد كبير. تجنب المواجهات اليوم وحاول أن تصرف اهتمامك للأنشطة العائلية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>الأوجاع والآلام البسيطة التى كانت تزعجك فى الأيام القليلة الماضية أصبحت أكثر وضوحًا الآن، وبقدر ما سيكون هذا مزعجًا إلا إن علاجها بات أكثر سهولة بشرط أن تبدأ الآن وتبحث عن خيارات صحية سليمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>إذا فشل الناس فى فهمك لا تضيع وقتك وطاقتك فى محاولة شرح نفسك وتبرير تصرفاتك، فمهما فعلت لن تنال رضا كل الناس، لا تهتم بما يفهمه الناس أو يظنوه عنك وفقط كن مرنًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى