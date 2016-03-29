برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 29 /3/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>إذا كنت من موظفى الحكومة فمن المتوقع أن يكون يومك مثمرًا خاصة إذا كان عملك إداريًا، ومن المتوقع أن كل المهام التى أجلتها اليوم ستنتهى منها بسهولة واليوم مناسب جدًا للبحث عن وظيفة جديدة إذا كنت تشعر بالضيق من الوظيفة الحالية.
على الصعيد العاطفي:
>قد يشوب اليوم بعض المشاجرات الطفيفة مع شريك حياتك، حاول ألا تنفعل بسرعة ولا تضخم المشاكل إلى حد كبير. تجنب المواجهات اليوم وحاول أن تصرف اهتمامك للأنشطة العائلية.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>الأوجاع والآلام البسيطة التى كانت تزعجك فى الأيام القليلة الماضية أصبحت أكثر وضوحًا الآن، وبقدر ما سيكون هذا مزعجًا إلا إن علاجها بات أكثر سهولة بشرط أن تبدأ الآن وتبحث عن خيارات صحية سليمة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>إذا فشل الناس فى فهمك لا تضيع وقتك وطاقتك فى محاولة شرح نفسك وتبرير تصرفاتك، فمهما فعلت لن تنال رضا كل الناس، لا تهتم بما يفهمه الناس أو يظنوه عنك وفقط كن مرنًا.