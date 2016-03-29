حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2016/3/29

حظك اليوم لبرج الأسد :

حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فالأزمات النفسية والصدمة فى أقرب الزملاء لك سيجعلونك تتراجع عن ثقتك بنفسك وثقتك بهم، لكن لا داعى للاستسلام لهذا الإحساس، فهو مجرد شعور زائل .>استمرار قصة النجاح فى الحب، فعلى الرغم من أنهخم عانوا كثيرا من كذب فى المشاعر طوال الفترة السابقة، إلا أنهم سيعودون ليمارسوا حياتهم الرومانسية والعاطفية بكل صدق وشفافية .>الحياة الصحية ستكون على مايرام، فانطلق دون أن تحسب لها حساب، وتأكد من أن الحظ سيرافقك كل أوقاتك .>بعض زملاء العمل ستصدم بهم وبأعمالهم وبتصرفاتهم غير المتوقعة معك، لكن لا داعى للقلق فقتك بالعالم ستعود مرة أخرى، وحافظ على الحب الذى خسرته طوال الفترات السابقة.