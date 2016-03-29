حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 29 مارس

حظك اليوم الأسد ليوم الثلاثاء 2016/3/29
>حظك اليوم لبرج الأسد :
>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:
>بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فالأزمات النفسية والصدمة فى أقرب الزملاء لك سيجعلونك تتراجع عن ثقتك بنفسك وثقتك بهم، لكن لا داعى للاستسلام لهذا الإحساس، فهو مجرد شعور زائل .
حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى: استمرار قصة النجاح فى الحب، فعلى الرغم من أنهخم عانوا كثيرا من كذب فى المشاعر طوال الفترة السابقة، إلا أنهم سيعودون ليمارسوا حياتهم الرومانسية والعاطفية بكل صدق وشفافية .
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حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:الحياة الصحية ستكون على مايرام، فانطلق دون أن تحسب لها حساب، وتأكد من أن الحظ سيرافقك كل أوقاتك .
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد : بعض زملاء العمل ستصدم بهم وبأعمالهم وبتصرفاتهم غير المتوقعة معك، لكن لا داعى للقلق فقتك بالعالم ستعود مرة أخرى، وحافظ على الحب الذى خسرته طوال الفترات السابقة.
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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 29 /3/2016
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>إذا كنت من موظفى الحكومة فمن المتوقع أن يكون يومك مثمرًا خاصة إذا كان عملك إداريًا، ومن المتوقع أن كل المهام التى أجلتها اليوم ستنتهى منها بسهولة واليوم مناسب جدًا للبحث عن وظيفة جديدة إذا كنت تشعر بالضيق من الوظيفة الحالية.
على الصعيد العاطفي:قد يشوب اليوم بعض المشاجرات الطفيفة مع شريك حياتك، حاول ألا تنفعل بسرعة ولا تضخم المشاكل إلى حد كبير. تجنب المواجهات اليوم وحاول أن تصرف اهتمامك للأنشطة العائلية.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:الأوجاع والآلام البسيطة التى كانت تزعجك فى الأيام القليلة الماضية أصبحت أكثر وضوحًا الآن، وبقدر ما سيكون هذا مزعجًا إلا إن علاجها بات أكثر سهولة بشرط أن تبدأ الآن وتبحث عن خيارات صحية سليمة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:إذا فشل الناس فى فهمك لا تضيع وقتك وطاقتك فى محاولة شرح نفسك وتبرير تصرفاتك، فمهما فعلت لن تنال رضا كل الناس، لا تهتم بما يفهمه الناس أو يظنوه عنك وفقط كن مرنًا.
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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 29 /3/2016
>برج الحمل على الصعيد المهني:
>قد تمر ببعض المشاكل التى تؤدى إلى سوء العلاقة بينك وبين زملاءك فى العمل، وقد يؤثر ذلك علا علاقتك بمديرك مما يؤدى إلى توترها، حاول أن تتسم ببعض المرونة، وأن تتمالك نفسك وقت الغضب، وأن تعتذر إن أخطأت فهذا ليس عيباً بالتأكيد.
على الصعيد العاطفي:الاهتمام هو أساس أى علاقة، فإن حدث وقل الاهتمام من أحد الطرفين ببعضمها البعض، سيعرض العلاقة للفشل .. أنت لا تقابل يومياً شخص جدير بالحب ... فإن كان شريك حياتك كذلك عليك المحاربة لتحسين العلاقة بينكما.
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برج الحمل على الصعيد الصحي:صحتك النفسية مهمة بأهمية صحتك الجسدية، لذا عليك البحث عن رياضة تجعلك قادراً على الاسترخاء، كما أن الذهاب لطبيب نفسى أمر ليس فيه أى عيب أو حرج .. كذلك البوح لأحد الأصدقاء المقربين عن مشاكلك سيساعدك على الراحة والتخلص منها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:الانغلاق على نفسك والانطواء لن يفيدك، عليك تكوين علاقات جديدة، فالأصدقاء هم كنز حقيقى .. حاول دوماً أن تتعرف على أناس جدد .. فهذا من شانه أن يحسن حالتك، ويقتل الملل والروتين الذى تشعر به
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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 29\3\2016
>برج الدلو على الصعيد المهنى:
>أنت محظوظ فى عملك اليوم كثيرًا، ترقية جديدة تنتظرك فى العمل والأجواء الآن على ما يرام، رؤسائك فى عملك يريدون لك أن تجتاز المشاكل التى مررت بها خلال الفترة الماضية، كنت تفكر فى ترك هذا العمل والبحث عن عمل آخر، عليك الاستمرار فى عملك الحالى فهو يفيدك كثيرًا.
الدلو على الصعيد العاطفى:أحوالك العاطفية مع شريكك تسير فى اتجاه جيد، لابد من وضع بعض المبادئ فى تعاملك معه، اختلاف فى طريقة التفكير بينكما بشأن الأمور الحياتية، هذا يعد أكبر عائق فى علاقتكما، القليل من الاهتمام بشريك حياتك وجلب بعض الهدايا له سيدخل على قلبك السعادة البالغة.
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الدلو على الصعيد الصحى:هذه الأجواء تسبب لك الحساسية المفرطة، لذا يجب أن تذهب إلى أقرب طبيب لاستشارته فيما يخص أنفك وصدرك، المشاكل المعتادة نتيجة تغيير الفصول طبيعية، السير على نظام غذائى سيجعل صحتك جيدة، كما أنه سيزيد من جمالك؛ لأن النظام الغذائى سيحسن من بشرتك وجسدك معًا.
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:اذهب إلى مكان ملئ بأشياء طبيعية لكى تسترخى وتتحسن نفسيتك، عانيت فى الفترة الماضية من بعض الأشياء التى أثرت على نفسيتك لذا يجب عليك أن تذهب إلى مكان به أشياء طبيعية، لكى تستجم.
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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 29\3\2016
>برج العقرب على الصعيد المهنى:
>تعانى من بعض المشكلات مع زملاؤك فى العمل تجعلك تشعر بعدم الرغبة فى العمل، بعض الأمور تعكر من صفو حياتك، حاول الاجتهاد فى العمل خلال الفترة الماضية لأن الاجتهاد سيؤتى بثماره، ابتعد عن المشكلات التى قد تثار على بعض الزملاء.
العقرب على الصعيد العاطفى:قد تحدث بعض المشاجرات بينك وبين شريكك اليوم، هذه المشاكل قد تسبب لك الأرق، هناك مؤشرات على إمكانية دخولك فى مرحلة اكتئاب الفترة القادمة، لذا حاول أن تقترب من شريكك وتحل بعض المشاكل العالقة، لا تجعل الخلافات العاطفية تسيطر على عملك.
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العقرب على الصعيد الصحى:الآلام تحيط بك نتيجة الجهد الذى بذلته طيلة الفترة الماضية لذا الشعور بالإرهاق بدأ يظهر عليك، أنت تحاول السير على نظام غذائى وتفشل، لكنك الآن ستنجح فى السير عليه وذلك لوجود بعض الأهداف الذى تريد أن تحققها من هذا النظام الغذائى العلاجات المنزلية تكون مفيدة لك فى هذه الفترة.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:لا تستسلم لما يقال عليك من حولك، فأنت يجب أن تبقى بعيدًا عن المهاترات حتى لا تستهلك طاقتك فى أمور غير مفيدة، بعض التغييرات ستطرأ على جوانب حياتك بأكملها؛ لذا يجب أن تكون مستعدًا لها بشكل كبير حتى لا تتفاجأ وأنت تكره دائمًا المفاجأت.
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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 29 /3/2016
>برج القوس على الصعيد المهني:
>لا تعتاد على تأجيل أعمالك، فهذا يؤثر بالسلب على صحتك النفسية، ويجعلك دوماً تشعر بالإحباط .. قاوم رغبتك فى التأجيل طوال الوقت .. بأن تقوم بوضع خطة يومية وإلزام نفسك بالسير وفقاً لها وتنفيذها، ثم عليك مكافئة نفسك فور الانتهاء من المهام اليومية حتى تشعر بالإنجاز.
على الصعيد العاطفي:المشاجرات تحدث فى أى علاقة عاطفية، المهم ألا تترك المساحة لأن تكبر المشكلة وتتفاقم، عليك إظهار الاهتمام بشريكة حياتك، ومحاولة تهدئة الأمور بينكم .. فلا شىء يستحق أن تخسر شخص يحبك بصدق، ويقدم أقصى ما لديه لإسعادك، فلا تخذله، واعتذر إن أخطأت.
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برج القوس على الصعيد الصحي:عليك الاهتمام بصحتك وإن شعرت بأى ألام أو أوجاع .. عليك التوجه إلى طبيب حتى تتعافى، وتصبح أكثر لياقة .. عليك كذلك اتباع نظاماً غذائياً صحياً وممارسة الرياضة حتى تتحسن صحتك النفسية والجسدية، وقد تستغرق وقتاً حتى تشعر بنتيجة وبتحسن، وحتى تستعيد صحتك بكامل لياقتها.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:إذا لم يفهمك الناس، فهذا لا يعنى انك شخصاً سيئاً، أو طباعك غريبة .. كل ما فى الأمر أنك قد تكون لا تستطيع التعبير عن مشاعرك، واحتياجاتك .. حاول أن تعبر عما ترغب به .. فالأمر يحتاج إلى تدريب .. ومع الوقت ستجد نفسك أفضل
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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 29 مارس
>برج الجدى على الصعيد المهنى
>عملك مستقر، ولكنك تمر فى الفترة المقبلة بأزمة طارئة ستتخلص منها سريعاً فقط عليك أن تهتم بكل التفاصيل العالقة، وأن تكون على دراية بكافة التفاصيل التى تحدث من حولك حتى لا تحدث لك أزمة قد تتسبب لك فى الفترة المقبلة بمشكلة.
برج الجدى على الصعيد العاطفى.. اهتم فى الفترة المقبلة بالحبيب، فهو يمر بحالة نفسية سيئة للغاية، كذلك يحتاج إلى دعم نفسى كبير، فلا يجب أن تخذله، كن إلى جواره واستمع إليه جيداً، فهو الآن يبحث عن مأوى، فكن أنت له هذا المأوى.
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على الصعيد الصحى.. صحتك ليست على ما يرام خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى كل التعليمات التى أوصاك بها الطبيب، كما أنه من الضرورى أن تتبع نظام صحى من جديد، حتى تستعيد رشاقتك وتنقى جسدك من أى مرض عارض.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.. يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة، أن هناك انفراجة كبيرة سواء على مستوى العمل أو علاقتك بالحبيب، ومن المتوقع أن تحقق الكثير من الـأحلام المؤجلة منذ فترة طويلة، حاول أن تستغل كل الفرص ولا تضيع الوقت فى شيء ليس منه فائدة.
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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 29/3 /2016
>برج الحوت على الصعيد المهني:
>كل يوم يمر عليك فى العمل تثبت فيه انك أكبر من المواقف العابرة التى يعتقد بعض الأشخاص إنها ستفقدك مكانتك وريادتك، وتقلل من حجم كفاءتك المهنية، ربما تكون بعض قراراتك خاطئة ومندفعة، لكنك سريعاً ما تدارك ذلك وتأخذ خطوات واثقة تدفعك إلى الأمام، مما يجعل الزملاء فى محيط العمل ينظرون لك بشكل إيجابى جداً.
الحوت على الصعيد العاطفى: تحتاج دائماً إلى جرعات معنوية عالية من الحنان والاهتمام، وتصدم فى الأشخاص بسبب انتظارك أن يبادلوك نفس المشاعر، ويتعاملون معك بنفس قدر الاهتمام، لذلك تجد فجوة كبيرة فى التعامل مع عدد من الشخصيات خاصة، الذين تعتقد غنهم على درجة عالية من القرب منك، لكن فى الحقيقة هم ليسوا بالدرجة الكافية من القرب لتعطيهم مساحة ثقة.
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الحوت على الصعيد الصحى:الاعتماد على خبرتك القليلة فى النواحى الصحية، لن تفيدك بأى شىء على عكس ما تعتقد، حاول أن تستمع أكثر إلى نصائح الأمهات التى تعتمد على عدد من الوصفات القديمة، لأنها دائماً تكون مفيدة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة هامة فى حياته، يحدد فيها الأشخاص الذين لابد أن يستغنى عن وجودهم فى حياته فى الفترة المقبلة، كما يقبل على اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى النواحى العملية التى تعطيه ثقة أكثر فى نفسه، وتساعده على التقدم.
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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 29/3 /2016
>العذراء على الصعيد المهني:
>أنت من الشخصيات التى تتمتع بالقناعة والطموح معاً، لذلك تأتيك مجموعة من الفرص الجيدة فى العمل من حيث لا تدرى، ربما تكون هى ثمرة مجهودك المتواصل الذى دام لسنوات كثيرة، وبالرغم من الصعوبات التى واجهتك فى البداية، إلا ان الانفراجة أصبحت قريبة للغاية، والجميع سوف يندهشوا بما وصلت اليه وما حققته فى المجالات العملية.
على الصعيد العاطفى: ربما تكون ذاكرتك حياة آخرى تعيش معها بخيالك، وتواجه عدد من المواقف التى تتمنى دائماً أن تعيشها، لا يمكن أن يعيش مولود العذراء بدون خياله الذى يفرض عليه حالات من الحنين إلى الذكريات والحديث مع أشخاص لهم أهمية كبيرة عنده، ويعتبر مولود العذراء خياله عالم مواز يهرب اليه فى الأوقات الصعبة التى تسيطر عليه.
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برج العذراء على الصعيد الصحى:وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، بسبب تغيير الطقس الذى يؤثر عليك كثيراً، وتظهر عليك عدد من الأعراض المرضية مثل التهاب الحنجرة، والسعال، عليك بتناول المشروبات التى تحتوى فيتامين سى، لأنها تقوى مناعتك وتساعدك على تخطى هذه المرحلة.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة مشرقة فى حياته، خاصة أن الحياة العملية ستمنحه كثير من المفاجئات السارة، التى ستعوضه عن الصعوبات التى واجها على مدار سنوات فى حياته العملية، وتكلل جهوده بالوصول إلى مناصب هامة فى عمله.
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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 29 / 3/2016
>برج الثور على الصعيد المهني:
>تحتاج إلى وضع جدول زمنى وخطة واضحة فقد عانيت من التخبط الكثير فى مجال العمل الفترة السابقة وقد ينعكس ذلك بشكل سلبى جدًا عليك فى الفترة القادمة يجب أن تحذر وتبدأ فى تحديد أهدافك بشكل واضح.
على الصعيد العاطفى: قد تذهب فى مناسبة مع الحبيب وتخطف الأنظار من خلالها. القمر فى صالحك عاطفيًا تقضى أوقات سعيدة بعد فترة من التوتر والمشاكل تتجاوزان كل المحن معًا نحو مرحلة أكثر استقرارًا.
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برج الثور على الصعيد الصحي:التغييرات الجوية المفاجئة مازالت تؤثر بشكل سلبى على صحتك عليك اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حتى تمر تلك الفترة بسلام دون التعرض لمشاكل صحية أنت فى غنى عنها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور: مررت بالعديد من خيبات الأمل فى الفترة السابقة سوف تنتهى بدءً من اليوم يمكنك أن تتنفس الصعداء وتبدأ فى وضع خطة واضحة لتحقيق الأهداف والنجاحات المرجوه.
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حظك اليوم برج السرطان ليوم الثلاثاء 2016/3/29
>حظك اليوم لبرج السرطان :
>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:
>يستمر أبناء هذا البرج على طريق نجاحهم وتقدمهم ، فعلى الرغم من أنهم اخفقوا كثيرا طوال الفترات السابقة، إلا أنهم عادوا ليأخذوا وضعهم الطبيعى ويثبتوا أنهم ليسوا بفاشلين إنما كانت كبوة يليها النجاح والتفوق الكبير.
حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى: الحب وحده سيكون أكثر الدوافع التى تؤدى إلى النجاح وتدفع هذا البرج نحو التقدم والنهوض فى كافة المجالات سواء كانت العملية أو الصحية أو أى جانب من جوانب الحياة، لذلك يجب أن نكون أكثر هدوءا وحبا لهم.
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حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحى: يجب أن يهتموا بصحتهم وألا يتراجعون عن الفحوصات والكشف الطبى حتى لا يدخلون فى مشاكل هم فى غنى عنها.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان : رجوع إلى مستواهم الطبيعى فى العمل، فالمزيد من التقدمات والنهوض فى المستوى المهنى، كذلك الحب سيكون تاجهم وسيدفعهم نحو النجاح فى كل المجالات.
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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 29 / 3/2016
>برج الميزان على الصعيد المهني:
>الضغوطات تزداد عليك هذه الايام فى محيط العمل ولا تحظى بالتقدير المناسب للجهد الذى تبذله، لا تستلم لأى عصبية وتحلى بالصبر حتى لا تحدث مشاكل أنت فى غنى عنها.