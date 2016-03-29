السيطرة على حريق برجين سكنيين في «عجمان ون»

سيطرت فرق الدفاع المدني أمس على حريق شب في برجين سكنيين ضمن مجمع الأبراج التابعة لـ«عجمان ون»، الذي يضم قرابة 12 برجاً سكنياً.

وأشرف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية على إجراءات إطفاء الحريق من موقع الحدث.

ووصف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ عمار النعيمي بالقيادة الاستثنائية التي نفتخر بها، ونشر سموه على «تويتر» صورة علق عليها قائلاً: «سمو الشيخ عمار النعيمي يشارك زملاءه من الدفعة الأولى لكلية الشرطة بإطفاء حريق البرج في عجمان».

وباشرت فرق الدفاع المدني بقيادة العميد صالح المطروشي مدير عام الدفاع المدني في عجمان عملية الإطفاء والاخلاء فور وصول الأجهزة المختصة عند تلقيها البلاغ.وشاركت في عمليات الإطفاء فرق الدفاع المدني في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، إضافة إلى الإسعاف الوطني.

ويتكون البرج رقم 8 الذي اشتعلت فيه النيران عند الساعة التاسعة والنصف مساء أمس من 23 طابقاً، وتم احتراق الجهة اليمنى من البرج بأكملها، فيما احترق عدد من السيارات في المواقف الداخلية للبرج، وأغلقت الشرطة شارع الشيخ خليفة أمام حركة المرور، فيما لا تزال جهود الدفاع المدني في إطفاء الحريق مستمرة حتى مثول الصحيفة للطباعة.

وأفاد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بأن الحريق بدأ في البرج 8، ثم انتقل إلى برج مجاور بصورة جزئية، وتم إخلاء جميع السكان في الأبراج القريبة. وأفاد حمد الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، بأنه تم استقبال 3 إصابات طفيفة من جراء الاختناق، إضافة إلى إنشاء عيادة في موقع الحادث، وتوفير كوادر طبية وتمريضية، بمشاركة أطباء قسم الحوادث في مستشفى خليفة.

وأكد الشامسي عدم وجود حالات خطرة من جراء الحريق.