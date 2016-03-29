مكتوم بن محمد يبحث العلاقات مع جامعة هارفارد

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في مجلس سموه بزعبيل، صباح أمس، البروفسور نيتين نوهاريا، عميد كلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع التعليم العالي في دولة الإمارات، وسبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين جامعة هارفارد الأميركية عموماً ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، إلى جانب تبادل البعثات الدراسية بين الجانبين. وشكر البروفسور نورهاريا سمو نائب حاكم دبي على الدعم اللوجستي والتسهيلات التي توفرها حكومة دبي للجامعات والكليات التقنية والجامعية التي تتخذ من مدينة دبي مقراً إقليمياً لها، منوهاً بالتسهيلات الواسعة التي يحظى بها مركز البحوث التابع لكلية الأعمال في هارفارد من خلال مقره الإقليمي في قرية المعرفة بدبي.

إلى ذلك، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تعزيز التعاون البحثي بين مؤسساتنا التعليمية وكلية هارفارد للأعمال وجامعتها بشكل عام. وأشار سموه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يولي قطاع البحوث والدراسات أهمية مطلقة، خاصة في حقول الطب والرعاية الصحية والابتكار العلمي والطاقة البديلة والاقتصاد الرقمي، إيماناً من سموه بعلاقة هذه المواد العلمية والمجالات الاقتصادية وغيرها مع حياة البشر على وجه الأرض، وصحتهم ومعيشتهم وسعادتهم التي لن تتحقق دون الوصول إلى مستويات عالمية من التطور العلمي والبحثي والابتكار في شتى الميادين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وأحمد بن بيات، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ومالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجمعات تيكوم للأعمال.