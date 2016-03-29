أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تعدل شروط القبول وعضوية المجلس العلمي

عقد مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس اجتماعاً أمس بمقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية بالشارقة.

حضر الاجتماع العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس والأعضاء العقيد عبدالله مبارك بن عامر والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية وسلطان علي بن بطي المهيري وسلطان محمد عبيد الهاجري وسالم عبيد الحصان الشامسي، والعقيد عبدالله إبراهيم الشيخ نصار والرائد محمد حمد السويدي مقرر المجلس.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع نتائج الدفعة الـ16 من الطلبة الضباط، كما وافق المجلس على تعديل عضوية المجلس العلمي وشروط القبول بإضافة شرط الخدمة الوطنية.

واستعرض المجلس بعض المتطلبات الواردة في تقرير لجنة الاعتماد الأكاديمي بخصوص برنامج بكالوريوس العلوم الشرطية ومشروع المؤتمر العلمي المقترح تنظيمه في مايو المقبل ومسابقة البحوث العلمية ولائحة الجزاءات الخاصة بالطلبة الضباط.

وتم مناقشة استقطاب حملة البكالوريوس في التخصصات الفنية العلمية وتأهيلهم وفق الحاجة الفعلية لواقع العمل الميداني في الإدارات الشرطية المختلفة. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.