عمار النعيمي يبحث تعزيز التعاون مع القنصل الأوكراني

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في مكتبه في الديوان أمس، اوليكساندر بالانوتسا قنصل عام أوكرانيا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه كقنصل عام لبلاده لدى الدولة، واستعرض اللقاء علاقات التعاون وسبل توطيدها بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة في العديد من المجالات وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار بين دولة الإمارات وأوكرانيا.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالقنصل العام الأوكراني، متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، مؤكدا أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله.

من جانبه أعرب قنصل عام أوكرانيا عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان وبتمثيل بلده لدى الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، مشيدا بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة. حضر اللقاء، سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.