وزيرة الهجرة تطير إلى السودان اليوم لبحث أزمة الطلاب المصريين المحتجزين

تجرى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الثلاثاء، زيارة عاجلة للسودان لبحث أزمة الطلاب المصريين المقبوض عليهم .

وقالت وزيرة الدولة للهجرة، لـ"اليوم السابع"، إنها أجرت اتصالا تليفونيا بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لاطلاعه على أزمة الطلاب المصريين بالسودان، وإنها بادرت بطلب إجراء زيارة عاجلة اليوم الثلاثاء للسودان لبحث أزمة الطلاب المصريين المحتجزين بالسودان بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة فى السودان.

كان مصدر دبلوماسى فى السفارة المصرية بالخرطوم، قال إن عدد المقبوض عليهم من المصريين فى السودان 32 طالبا، ما بين طلاب وأولياء أمور، بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة فى السودان.

وأضاف المصدر أن المصريين محتجزون لدى جهاز الأمن الوطنى السودانى، لكنه حتى الآن لم توجه لهم أى تهم، وتجرى السفارة المصرية والخارجية اتصالاتهما للإفراج عن المصريين المحتجزين.

سفارة مصر بالخرطوم: عدد المحتجزين بتهمة تسريب الامتحانات بالسودان 32 مصريًا

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