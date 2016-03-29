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هاشتاق عيد ميلاد ليدي غاغا الأول على تويتر

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الإثنين 28-03-2016 22:41

دخل هاشتاق happybirthdayladygaga من بين التصنيفات الأولى على تويتر والأكثر بحثا وتداولا اليوم الاثنين حيث أطلقه الفانز بمناسبة عيد ميلاد نجمتهم المحبوبة ليدي غاغا Lady Gaga الـ 30 . معجبو النجمة سمّوها بعشرات الألقاب كالملكة والأسطورة بالإضافة الى إرسال ملايين التهاني والصور على مواقع التواصل الإجتماعي صوّرت مراحل عمرها الى حدّ وصولها اليوم نجمة تتربع على عرش مغنيات العالم.
قال بعض المتابعين للنجمة غاغا Gaga أن أغانيها هي مصدر إلهامهم، بينما ذكر آخرون أهم الجوائز التي فازت بها طوال مسيرتها الفنية، بما في ذلك Golden Globe و Grammy. أما التعليق الملفت للنظر من بين التهاني ما كتبه أحد المعجبين متوجهاً بها الى المغنية:

"لقد غيّرت حياتي وعلمتني المحاربة دائماً".

 

هل أعجبتك إطلالات ليدي غاغا بعد التغيير ؟

 

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