ثروت سويلم: هذه بداية لعودة جماهير الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية بشرط

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على أن مواجهة نيجيريا مع منتخب مصر باستاد برج العرب هي بداية لعودة الجماهير.

ووافق الأمن على حضور 40 ألف مشجع بحسب ثروت سويلم بعد بيع 37 ألف تذكرة وتوزيع 3000 دعوة.

وقال سويلم عبر قناة النهار: "هذه المباراة بداية لعودة الجماهير وأناشدهم بالتحلي بالتشجيع المثالي والامتناع عن استخدام الممنوعات سواء الآلات الحادة أو الشماريخ".

وأضاف "بكل أمانة قمنا بتوزيع التذاكر بطريقة بدائية.. وبسبب ضيق الوقت ونتيجة مباراة الذهاب فالإقبال كان كبيرا".

وتابع "لسنا مستعدون لبيع التذاكر عبر الإنترنت بعد.. ووسط هذه الظروف سيكون هذا اختبار للجمهور.. الكرة الآن في ملعبهم".

"إن أراد الجمهور حضور المباريات فعليه الالتزام.. وأرى ذلك قريبا".

وأتم "ألمس حالة لم نعيشها منذ 2006.. وأؤكد أن هذه بداية لعودة الجماهير، إن مرت بسلام سيكون هناك مرونة لحضور جماهير الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية بعدد كبير.. ثم الدوري المصري بعد ذلك".