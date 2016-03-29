أبو ريدة: أنا ضد اجتماع اللجنة الثلاثية لإدارة الكرة.. وهذا طريق الخروج من الأزمة

فقرة إشادة في مقال المستكاوي وكلمة جيدة من معلق اللقاء. ربما كان ذلك أكبر طموحات اللاعب للوصول إلى الشهرة بعد تألقه بالمباراة في زمن "الأبيض والأسود".

وحين ظهر برنامج "الكاميرا في الملعب" أصبح إجراء المقابلة مع أحد اللاعبين بوابة لأن يصبح وجه هذا اللاعب مألوفا لدى المتابعين، لكن في وقتنا الحالي اختلفت الأمور.

للسوشيال ميديا قوة يتفق عليها الجميع، وكما تشكل تلك القوة الضغط على النجوم لعدم الخطأ حتى لا يطولهم نقد الناس، فهي أيضا من تصنع نجومية هؤلاء.

مع سماع صافرة نهاية المباراة تكون الصفحات الكروية على "فيسبوك" قد بدأت بالفعل مهمتها في إبراز أهم أحداث ذلك اللقاء على طريقتها.

الـ Trolls، الـ Videos والـ ThugLife كلها أساليب يستخدمها الجيل الجديد وتكون سببا في حفظ أحداث المباريات عن ظهر قلب، لكن ماذا إن كانت تلك الأساليب متواجدة قديما؟

FilGoal.com يصطحبكم في رحلة تخيلية سريعة، ندعوكم فيها للإجابة عن سؤال "ماذا لو كانت السوشيال ميديا حاضرة في هذه المواقف؟".

كعب الخطيب

هدف، رائع، في مرمى تونس، وفي تصفيات كأس العالم! كل الأركان تتوافر لأن يكون الحدث هو مسار حديث الناس لأيام بعد نهاية المباراة.

بطبيعة الحال لم تسعفه أدوات عصره عام 1979 لأن ينطبق عليه ذلك، لكن ماذا إن كانت لسوشيال ميديا حاضرة في وقت هدف الخطيب؟

بين المواقف اللحظات الثمان اخترنا تلك اللحظة لتكون التجربة عليها عملية عبر هذا الفيديو..

جمال جودة

الزمان في عام 1983 والحدث في نصف نهائي كأس مصر بين النادي المصري ونادي الزمالك.

جمال جودة سجل هدفا غاية في الذكاء بشباك عادل المأمور أحد أفضل حراس مصر في تلك الفترة.

مهاجم النادي البورسعيدي ومهاجم الأهلي الأسبق قفز أمام تسديدة المأمور لتصطتدم الكرة بظهره، وقبل أن تلمس الأرض كان قد حولها بخلفية مزدوجة إلى مرمى الزمالك معلنا تأهل المصري للمباراة النهائية.

الهدف مهم بالنظر لقيمة المباراة، لكن الأهمية كانت لتتضاعف إن سٌجل بهذه الأيام، فالمقارنات كانت لتعقد مع إبراهيموفيتش وأهدافه، ولم يكن عادل المأمور ليسلم من سخرية جمهور الأهلي.

الـ 6/1 والـ 6/0

أن تفوز على غريمك هي فرحة مضاعفة لفوز فريقك وخسارة المنافس. لكن أن تفوز بنتيجة كبيرة فهذا يعني أن تلك المباراة لن تمحى أبدا من ذاكرتك.

الرقم "6" يبدو أنه تاريخيا في الكرة المصرية وخاصة لدى قطبيها الأهلي والزمالك.

جمهور الأهلي يحتفل في كل عام بذكرى فوزه على الزمالك بسداسية في ثلاث مناسبات. الأولى في تاريخ اللقاء الأصلي، والثانية في يوم 6 يناير والثالثة في 1 يونيو لما يشكله أرقام تلك التواريخ من نتيجة المباراة.

ورغم أن لاعبو الزمالك لم يسلموا من سخرية الجميع بعد هذه المباراة الكارثية عليهم وقتها، إلا أن ذلك كان ليتضاعف مرات ومرات إن حدث في عصر صفحات الـ "Sarcasm" والـ Trolls.

على الجانب الآخر الأمر نفسه ينطبق على الأهلي، ففي مناسبتين إحداهما في نهائي كأس مصر والأخرى في دوري منطقة القاهرة، فاز الفريق الأبيض على الأهلي بستة أهداف مقابل لا شيء وهي النتيجة الأكبر في تاريخ القمة المصرية. لكن مع ذلك، فلا يوجد مادة تسجيلية تسجل الحدث سوى قصاصات الصحف من جريدة الأهرام.

** المقصوصتين من موقع د. طارق السعيد الإحصائي

سبعة سمير قطب

سمير قطب أحد أساطير ناديي الزمالك والأوليمبي السابقين، لكن شهرته ليست بأهدافه وإنما بمهارة هو من أدخلها إلى الكرة المصرية.

السبعة؟ بالتأكيد تعرف تلك المهارة التي ينتزع بها اللاعب صيحات الجمهور حين يمر بها من الخصم، وحينما كان محمود بكر يعلق على المباريات، فكان اسم سمير قطب دائما الترديد على أذان المشاهدين.

مهارات اللاعبين هذه الأيام يخصص لها الفيديوهات والـ GIFS"" وإن كانت ترقيصة سمير قطب في وقتنا الحالي، لكانت قد انتشرت على "فيسبوك" و"تويتر" كما تنتشر "كباري" اللاعبين في بعضهم البعض هذه الأيام.

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني هو ذلك اللاعب الذي قاده القدر لتسجيل أشهر هدف في تاريخ الكرة المصرية. البلدوزر هو صاحب هدف مصر في كأس العالم 1990 أمام هولندا.

تخيلوا معي ما سيحدث حين تعود مصر لكأس العالم من جديد وتسجل أحد الأهداف؟

بروكلين حارس هولندا ربما كان سيغلق صفحته على "فيسبوك" بعد هجمة المصريين ليذكرونه بهدف مجدي عبد الغني، أو احتفاء المصريين به على الإنترنت كان لربما يقلل من تمسك نجم مصر بإذلالنا به.

أحمد الكأس ورمضان صبحي

هل تابعتم هدف رمضان صبحي لاعب الأهلي الرائع في شباك ريكرياتيفو مؤخرا؟ أحمد الكأس نجم الزمالك السابق سجل بشكل قريب منه عام 1997، وفي شباك من؟ عصام الحضري حارس الأهلي حينها.

هدف رمضان صبحي نال عدد هائل من الـ "Share" على "فيسبوك" لجماله بطبيعة الحال، فماذا لو كان هدف أحمد الكأس في عصرنا الحالي؟ وكيف كانت ستحتفي به الصفحات.

إعلان نايكي

هذا الإعلان لن يعرفه جيل الـ "IPad"، لكني أؤكد لهم بأنه كان أكثر شهرة من أي إعلان أخر لنايكي في الوقت الحالي.

إعلان "نايكي" بين منتخبي البرازيل والبرتغال لم يخلو منه أي "Hard Disk" و"Memory Card" على موبايل به خاصية "BlueTooth" في بداية الألفية الجديدة، وإن كان هذا الإعلان حاضرا في وقت "فيسبوك" لربما حقق أعلى رقم في معدلات نجاح الحملات الدعائية.

أهداف ميدو

يعد أحمد حسام "ميدو" أحد أكثر المحترفين المصريين في أوروبا نجاحا بالنظر لما قدمه من بطولات وأهداف مع مختلف الفرق الكبرى التي لعب لها.

صحيح أنه ليس الأول، لكن فترة احترافه كانت نقلة للكرة المصرية حين داوم الجمهور المصري على متابعة مبارياته على المقاهي وشاشات التليفزيون.

وقتما كان "ميدو" لاعبا في توتنام وروما أو آياكس ومارسيليا كان المصريين جميعا يشجعون الفريق الذي يحمل قميصه، وإن كانت السوشيال ميديا حاضرة في تلك السنوات بشكل أكبر، فبالتأكيد كانت لصفحات تلك الأندية على "فيسبوك" أن تصبح أكبر كثيرا مع هجمات "لايكات" المصريين على كل نادي أوروبي يلعب له لاعب مصري.