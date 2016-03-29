وزير النقل يطلب تقريرا عن الطريق الدائرى ويشدد على إنهاء أعمال صيانته

طالب الدكتور جلال سعيد - وزير النقل - هيئة الطرق والكبارى، بإعداد تقرير عن الطريق الدائرى وحالته وما تم إنجازه فى أعمال صيانته وإغلاق الفواصل الموجودة به، على أن يتم رفع هذا التقرير إليه خلال الأسبوع الجارى.

وكلف وزير النقل مسئولى هيئة الطرق والكبارى بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة الدائرى ورفع الإشغالات الموجودة بالطريق، من أجل تسهيل حركة المرور على طول الطريق، ومتابعته بالإجراءات التى ستتخذها الهيئة لتنفيذ تكليفه.

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