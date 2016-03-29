أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل رد وائل كفوري على أحلام بتغريدته ؟

Google+ Print

الإثنين 28-03-2016 17:29

نشر النجم اللبناني وائل كفوري تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تغريدة تغنى فيها ببلده لبنان وحبه لها حيث كتب وائل : "شو يعني موناليزا ، أو جزيرة إبيزا ، أنت أجمل يا لبنان ، ولازم تا يزورك إنسان ، يحلم تا ياخد فيزا".
التغريدة حصلت على حوالي 3 آلاف إعجاب بينما قام حوالي ألف شخص من متابعي وائل بإعادة تغريدها ومن بينهم النجمة اللبنانية نانسي عجرم .
تعليقات متابعي وائل صبت كلها في اتجاه واحد وهو ان كلامه جاء رداً على الفنانة أحلام وإن كان لم يذكر ذلك صراحة .
وكانت قد انطلقت حملة على موقع " تويتر " تهدف لمنع أحلام من دخول لبنان وذلك بعد ان أساءت للشعب اللبناني ووصفته بـ " بياعين الفلافل " حيث طالب العديد من نجوم الفن و الإعلام بتنفيذ هذا القرار .

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي