هل رد وائل كفوري على أحلام بتغريدته ؟

نشر النجم اللبناني وائل كفوري تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تغريدة تغنى فيها ببلده لبنان وحبه لها حيث كتب وائل : "شو يعني موناليزا ، أو جزيرة إبيزا ، أنت أجمل يا لبنان ، ولازم تا يزورك إنسان ، يحلم تا ياخد فيزا".

التغريدة حصلت على حوالي 3 آلاف إعجاب بينما قام حوالي ألف شخص من متابعي وائل بإعادة تغريدها ومن بينهم النجمة اللبنانية نانسي عجرم .

تعليقات متابعي وائل صبت كلها في اتجاه واحد وهو ان كلامه جاء رداً على الفنانة أحلام وإن كان لم يذكر ذلك صراحة .

وكانت قد انطلقت حملة على موقع " تويتر " تهدف لمنع أحلام من دخول لبنان وذلك بعد ان أساءت للشعب اللبناني ووصفته بـ " بياعين الفلافل " حيث طالب العديد من نجوم الفن و الإعلام بتنفيذ هذا القرار .