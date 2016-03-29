أبو ريدة: من الوارد إجراء تبديلين على تشكيل مصر أمام نيجيريا

أكد هاني أبو ريدة المشرف العام على منتخب مصر أنه من الوارد إجراء تبديلين على تشكيل الفراعنة الذي سوف يواجه نيجيريا يوم الثلاثاء عن ذلك الذي لاقى النسور الجمعة الماضية.

ويستضيف منتخب مصر منافسه نيجيريا بملعب برج العرب في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتحدث أبو ريدة لقناة "صدى البلد" قائلا:"بشكل كبير سنخوض المباراة بنفس تشكيل اللقاء الماضي".

وأضاف"من الوارد إجراء تبديل أو اثنين على أقصى تقدير فقط".

وبسؤاله عن هل يحلق صبري رحيل بالمباراة بعد عدم استكماله مران المنتخب الاخير بسبب شعوره بالإعياء أجاب"صبري حالته ليست جيدة منذ أول اليوم".

وأضاف"نحن مازال أمامنا بعض الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه".

يذكر أن حمادة طلبة هو من شارك في لقاء نيجيريا الأخير بشكل أساسي فيما بقى صبري رحيل بديلا.