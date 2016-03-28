تحليل فى الجول - خالد بيومي يوضح: كيف تستفيد مصر من عيب نيجيريا.. ويضع التشكيل الأنسب

"لن يبدأ المنتخب النيجيري مباراته أمام مصر بتشكيل أسوأ من اللقاء الماضي وملعب برج العرب يصب في صالحهم" هكذا بدأ المحلل الكروي المخضرم خالد بيومي تحليله للقاء الفراعنة والنسور.

ويستضيف منتخب مصر منافسه نيجيريا يوم الثلاثاء بملعب برج العرب في إطار رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 بعد التعادل يوم الجمعة الماضية إيجابيا بهدف لمثله.

وتحدث خالد بيومي لـFilGoal.com قائلا:"أعتقد أن المدير الفني لنيجيريا لن يبدأ المباراة المقبلة بتشكيل أسوأ من اللقاء الأول، هذا بالإضافة لاستعادته اللاعبين المصابين والغائبين ودوافع الفوز أصبحت أكثر لديهم حاليا".

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط مقابل نقطتين لنيجيريا التي تأتي ثانيا وذلك بعد انسحاب تشاد من التصفيات بسبب أزمة اقتصادية.

وأوضح"من المتوقع أن يدفع بفيكتور موسيس في الناحية اليمنى وأحمد موسى في الجهة المقابلة، ويتوسطهم أوديون إيجالو".

وواصل"طبيعة ملعب برج العرب ستصب في مصلحة لاعبي نيجيريا أكثر من ملعبهم أحمدو بللو فالأول لديه أرضية سوف تساعدهم على إخراج أفضل ما لديهم".

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واصل بيومي حديثه"لا بد أولا عدم المبالغة في النواحي الدفاعية وترك الهجوم، ففي لقاء الذهاب كان هناك رعب وخوف من لاعبي نيجيريا والأسماء الكبيرة لديهم".

وأضاف"لم يقم كوبر بتعديل الخطة عندما كان هناك أخطاء دفاعية لذلك لا بد من التعديل في لقاء الإياب".

وأكمل"لذلك لا بد من بدء المباراة برمضان صبحي وحسام غالي".

وأوضح"ما يعيب نيجيريا هو الاعتماد على المهارات الفردية، لذلك لا بد من تأمين دفاعي جيد وأن تكون الخطوط متقاربة حتى يتم غلق المساحات بين ثلث ونصف الملعب".

وأردف"هذا بالإضافة لعدم إعطائهم فرصة للضغط على المدافعين".

وأتم"كما أن على منتخب مصر أن يواصل اعتماده على ميزته باللعب الجماعي دائما وذلك سيساعدنا على تحقيق نتيجة إيجابية".

وعن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر، اختار بيومي الآتي، قبل أن يؤكد أنه كان يتمنى وجود صبري رحيل منذ البداية ولكنه حال عدم مشاركته في المباراة للإصابة فإن طلبة يجب أن يستمر في مركزه.

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: حمادة طلبة- أحمد حجازي- رامي ربيعة- عمر جابر

في الوسط: طارق حامد- حسام غالي- محمد النني

في الهجوم: رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا- محمد صلاح

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