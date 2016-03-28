5 خطوات تسعدك إنتى وجنينك خلال فترة الحمل.. تعرفى عليها

تعانى المرأة خلال فترة الحمل من أعراض وآلام مختلفة، رغم الإحساس الشائع بالسعادة بسبب قرب استقبالها لمولود جديد، ولكن هناك المزيد من النصائح التى تزيد من سعادتها خلال فترة الحمل.إعلان - Ads إعلان - Ads
1- تناولى وجبات متوازنةمن الضرورى أن تكون الأطعمة التى تتناولها الحامل غنية بالبروتين والحديد والكالسيوم، فهذه الأطعمة تحسن نمو الجنين وتجعله أكثر صحة وسعادة.
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4- تثقيف نفسك أثناء الحملمن الضرورى قراءة بعض الكتب الخاصة بالحمل لتكونى على علم بما يواجهك فى الـ9 أشهر.
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5 –الإقلال من القهوةاستهلاك الكثير من الكافيين يؤثر على الطفل ويعرضه للكثير من المشاكل، لذا يجب الإقلال منها قدر الإمكان.
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وأوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" فى تقرير نشره مؤخرا طرق للاستمتاع بالحياة طوال فترة الحمل تتضمن:
1- تناولى وجبات متوازنةمن الضرورى أن تكون الأطعمة التى تتناولها الحامل غنية بالبروتين والحديد والكالسيوم، فهذه الأطعمة تحسن نمو الجنين وتجعله أكثر صحة وسعادة.
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2-تناولى حمض الفوليك الذى يصفه الطبيب، والأطعمة التى تحتوى على هذا الحمض مثل الفاصوليا والخضراوات الورقية والأطعمة الحمضية، لأنه يساعد فى منع إصابة الأطفال بالعيوب الخلقية.
3-تابعى وزنك، واحرصى على أن يكون صحيا، فالنحافة تعرضك للكثير من المشاكل، والسمنة تؤدى لارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض كالسكر، لذا يجب عليك السيطرة على الوزن والرغبة فى الأكل.
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4- تثقيف نفسك أثناء الحملمن الضرورى قراءة بعض الكتب الخاصة بالحمل لتكونى على علم بما يواجهك فى الـ9 أشهر.
>
>
5 –الإقلال من القهوةاستهلاك الكثير من الكافيين يؤثر على الطفل ويعرضه للكثير من المشاكل، لذا يجب الإقلال منها قدر الإمكان.
>
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>
>علامات الخطر على صحة المرأة أثناء الحمل
>
>تعرفى على أسباب تورم جسم المرأة أثناء الحمل
>