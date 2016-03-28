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5 خطوات تسعدك إنتى وجنينك خلال فترة الحمل.. تعرفى عليها

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5 خطوات تسعدك إنتى وجنينك خلال فترة الحمل.. تعرفى عليها 5 خطوات تسعدك إنتى وجنينك خلال فترة الحمل.. تعرفى عليها
تعانى المرأة خلال فترة الحمل من أعراض وآلام مختلفة، رغم الإحساس الشائع بالسعادة بسبب قرب استقبالها لمولود جديد، ولكن هناك المزيد من النصائح التى تزيد من سعادتها خلال فترة الحمل.

وأوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" فى تقرير نشره مؤخرا طرق للاستمتاع بالحياة طوال فترة الحمل تتضمن:

1- تناولى وجبات متوازنة
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من الضرورى أن تكون الأطعمة التى تتناولها الحامل غنية بالبروتين والحديد والكالسيوم، فهذه الأطعمة تحسن نمو الجنين وتجعله أكثر صحة وسعادة.
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2-

تناولى حمض الفوليك الذى يصفه الطبيب، والأطعمة التى تحتوى على هذا الحمض مثل الفاصوليا والخضراوات الورقية والأطعمة الحمضية، لأنه يساعد فى منع إصابة الأطفال بالعيوب الخلقية.

3-

تابعى وزنك، واحرصى على أن يكون صحيا، فالنحافة تعرضك للكثير من المشاكل، والسمنة تؤدى لارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض كالسكر، لذا يجب عليك السيطرة على الوزن والرغبة فى الأكل.
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4- تثقيف نفسك أثناء الحمل
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من الضرورى قراءة بعض الكتب الخاصة بالحمل لتكونى على علم بما يواجهك فى الـ9 أشهر.
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5 –الإقلال من القهوة
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استهلاك الكثير من الكافيين يؤثر على الطفل ويعرضه للكثير من المشاكل، لذا يجب الإقلال منها قدر الإمكان.

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