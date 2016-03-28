حبس حلاق قتل شقيقته بكفر الشيخ انتقاما لشرفه

قررت نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، حبس "فهمى.ف.ع" 21 سنة حلاق، أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل شقيقته آمال، "ف. ع" 17 سنة الطالبة بالصف الثانى الثانوية بقرية دمرو الحدادى التابعة لمركز سيدى سالم .

كانت مباحث كفر الشيخ تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، تمكنت من كشف غموض العثور على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر، مقتولة ومسلسلة بالجنازير وحليقة الرأس، وملقاة أسفل كوبرى السكنة على رافد الطريق الدولى الساحلى كفر الشيخ بلطيم، وتبين أن شقيقها قتلها انتقاماً لشرفه، بعدما علم أنها على علاقة مع أحدهم.

واعترف المتهم باستدراجه لشقيقته بحجة تزويجها بمن تربطه علاقة وقام بتوثيقها بالسلاسل وطعنها عدة طعنات متفرقة فى جسدها وحلق لها شعرها، وتركها أسفل كوبرى السكنة بكفر الشيخ غارقة فى دمائها.

مباحث كفر الشيخ تكشف لغز العثور على جثة فتاة.. قتلها شقيقها انتقاما لشرفه