أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس حلاق قتل شقيقته بكفر الشيخ انتقاما لشرفه

Google+ Print
حبس حلاق قتل شقيقته بكفر الشيخ انتقاما لشرفه حبس حلاق قتل شقيقته بكفر الشيخ انتقاما لشرفه
قررت نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، حبس "فهمى.ف.ع" 21 سنة حلاق، أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل شقيقته آمال، "ف. ع" 17 سنة الطالبة بالصف الثانى الثانوية بقرية دمرو الحدادى التابعة لمركز سيدى سالم .

كانت مباحث كفر الشيخ تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، تمكنت من كشف غموض العثور على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر، مقتولة ومسلسلة بالجنازير وحليقة الرأس، وملقاة أسفل كوبرى السكنة على رافد الطريق الدولى الساحلى كفر الشيخ بلطيم، وتبين أن شقيقها قتلها انتقاماً لشرفه، بعدما علم أنها على علاقة مع أحدهم.

واعترف المتهم باستدراجه لشقيقته بحجة تزويجها بمن تربطه علاقة وقام بتوثيقها بالسلاسل وطعنها عدة طعنات متفرقة فى جسدها وحلق لها شعرها، وتركها أسفل كوبرى السكنة بكفر الشيخ غارقة فى دمائها.


>مباحث كفر الشيخ تكشف لغز العثور على جثة فتاة.. قتلها شقيقها انتقاما لشرفه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365