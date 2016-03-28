أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

والد أحد المحتجزين بالخرطوم: السلطات السودانية ساقت الطلاب على عربات النقل

Google+ Print
والد أحد المحتجزين بالخرطوم: السلطات السودانية ساقت الطلاب على عربات النقل والد أحد المحتجزين بالخرطوم: السلطات السودانية ساقت الطلاب على عربات النقل
كشف محمد حماد والد أحد الطلاب المحتجزين بالسودان، حقيقة إلقاء السلطات السودانية القبض على طلاب مصريين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة السودانية.

وقال "حماد" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الأبواب أغلقت فى وجوههم بالسودان، موضحاً أن قوات الأمن هجمت على إحدى العمارات السكنية للطلاب المصريين والسوريين وقبضت على كل المتواجدين، من طلبة وطالبات وأمهات وآباء، وساقتهم على عربات نقل بـ"الخيزرانة" وبطريقة مهينة جدًا.

وتابع:"أخذت السلطات السودانية الطلاب لأمن الدولة وجهاز المخابرات وتم التحقيق معهم لليوم الثانى وتم الإفراج عمن يتواجد أولياء أمورهم معهم،"، مضيفاً:" يأخذون المصريين ويتركون السوريين".

وأوضح أن المشكلة مع الطلبة الأردنيين وليس المصريين، وتم القبض على المصريين بدون أى تهم، وتم احتجازهم للتحريات فقط لا غير.

بدورها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها ستسافر غدًا إلى السودان لبحث تداعيات أزمة احتجاز طلاب مصريين هناك.


>-وزيرة الهجرة تجرى زيارة عاجلة للسودان غدا لبحث أزمة الطلاب المحتجزين
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365