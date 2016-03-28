والد أحد المحتجزين بالخرطوم: السلطات السودانية ساقت الطلاب على عربات النقل

كشف محمد حماد والد أحد الطلاب المحتجزين بالسودان، حقيقة إلقاء السلطات السودانية القبض على طلاب مصريين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة السودانية.

وقال "حماد" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الأبواب أغلقت فى وجوههم بالسودان، موضحاً أن قوات الأمن هجمت على إحدى العمارات السكنية للطلاب المصريين والسوريين وقبضت على كل المتواجدين، من طلبة وطالبات وأمهات وآباء، وساقتهم على عربات نقل بـ"الخيزرانة" وبطريقة مهينة جدًا.

وتابع:"أخذت السلطات السودانية الطلاب لأمن الدولة وجهاز المخابرات وتم التحقيق معهم لليوم الثانى وتم الإفراج عمن يتواجد أولياء أمورهم معهم،"، مضيفاً:" يأخذون المصريين ويتركون السوريين".

وأوضح أن المشكلة مع الطلبة الأردنيين وليس المصريين، وتم القبض على المصريين بدون أى تهم، وتم احتجازهم للتحريات فقط لا غير.

بدورها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها ستسافر غدًا إلى السودان لبحث تداعيات أزمة احتجاز طلاب مصريين هناك.

-وزيرة الهجرة تجرى زيارة عاجلة للسودان غدا لبحث أزمة الطلاب المحتجزين

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