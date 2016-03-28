مصطفى بكرى: إعفاء هشام جنينة من منصبه قرار طال انتظاره

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية بإعفاء هشام جنينة من منصبه هو أفضل قرار تم اتخاذه، موضحا أن هذا القرار طال انتظاره، لأن هشام جنينة تمادى فى اعتدائه على القانون وصنع من نفسه أداة لتشويه سمعة الربلاد وصورتها وظن أنه بذلك فوق القانون.

وأضاف بكرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تجاوزت جنينة لابد أن يحاسب عليها فهو تسبب فى خسائر فاضحة للشعب المصرى وتجاوز قانون المركزى للمحاسبات التى توجب سرية التقارير، موضحا أن الرئيس استخدم صلاحياته الطبيعية فى عزله.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ قرارا جمهوريا باعفاء السيد المستشار هشام احمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم 28 مارس 2016.

قرار جمهورى بإعفاء هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات