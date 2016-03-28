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مصدر قضائى: منع هشام جنينة من السفر للخارج على خلفية بلاغات تصريحات الفساد

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مصدر قضائى: منع هشام جنينة من السفر للخارج على خلفية بلاغات تصريحات الفساد مصدر قضائى: منع هشام جنينة من السفر للخارج على خلفية بلاغات تصريحات الفساد
كشف مصدر قضائى، أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، قررت، اليوم الاثنين، منع هشام جنينة رئيس الجهاز المركز السابق من السفر، وذلك على خلفية البلاغات التى تحقق النيابة العامة فيها.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، كشفت فى بيان لها، أن التصريح الصحفى لهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى زعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده – يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التى قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا فى قيمة الضرر.

كما أن نيابة الأموال العامة، ونيابة الاستئناف، تحقق فى العديد من البلاغات المقدمة ضده، تتهمه بإهدار المال العام.


>قرار جمهورى بإعفاء هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات

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