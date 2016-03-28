مصدر مقرب من باسم مرسي: فريق دروجبا في أمريكا يطلب استعارة اللاعب

أكد مصدر مقرب من باسم مرسي مهاجم الزمالك عن تلقيه عرضا من نادي مونتريال إمبكت الأمريكي لاستعارة هداف الفريق الأبيض الموسم الماضي.

وينافس مونتريال إمبكت في الدوري الأمريكي MLS ويتصدر حتى الجولة الثالثة القسم الشرقي، ويضم في صفوفه ديديه دروجبا أسطورة كوت ديفوار ونجم تشيلسي السابق.

وأضاف المصدر "فريق مونتريال طلب استعارة باسم مرسي لمدة موسم خلال الفترة الحالية".

وتابع "فترة الانتقالات الشتوية مازالت مفتوحة ويمكنه الانتقال الآن إن وافق الزمالك".

وسجل باسم مرسي 24 هدفا مع الزمالك خلال 69 مباراة خاضها في كل البطولات.