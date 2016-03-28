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اقتراح من الوزير.. فيديو تحفيزي من صلاح والنني وغالي للجماهير

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اقتراح من الوزير.. فيديو تحفيزي من صلاح والنني وغالي للجماهير اقتراح من الوزير.. فيديو تحفيزي من صلاح والنني وغالي للجماهير

عقد خالد عبد العزيز وزير الرياضة اجتماعا تنسيقيا مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة برفقة مدير أمن الإسكندرية على هامش مباراة مصر ونيجيريا.

وتحل نيجيريا ضيفا على الفراعنة باستاد برج العرب في الجولة الرابعة للمجموعة السابعة التي تتصدرها مصر بأربع نقاط.

وعلم FilGoal.com أن وزير الرياضة اقترح أن يقوم محمد صلاح وحسام غالي ومحمد النني بتسجيل مقطع تحفيزي للجماهير.

وسيطالب نجوم مصر الجمهور الذي سيحضر بالتحلي بالتشجيع الجيد لكي تخرج المباراة بشكل يليق بمصر.

وسيذاع الفيديو عبر شاشات استاد برج العرب لحين انطلاق المباراة.

وينتظر أن يستقبل استاد برج العرب 50 ألف مشجع مصري بحسب تصريحات اتحاد الكرة.

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فيديو اليوم السابع

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