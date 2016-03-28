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السيطرة على حريق برج سكني في مجمع "عجمان ون"

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السيطرة على حريق برج سكني في مجمع "عجمان ون" السيطرة على حريق برج سكني في مجمع "عجمان ون"

سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق شب في برج سكني ضمن مجمع الأبراج التابعة لـ"عجمان ون"، الذي امتد إلى برج مجاور في المجمع الذي يضم قرابة 12 برجاً سكنياً، وأشرف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على إجراءات إطفاء الحريق.

وشاركت في عمليات الإطفاء فرق الدفاع المدني في كل من عجمان والشارقة وأم القيوين، بالإضافة إلى الإسعاف الوطني الذي ساهم في إنقاذ بعض سكان البرج السكني بعد إخلائه من قبل فرق الدفاع المدني.

وأفاد حمد الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية بأنه تم استقبال 3 إصابات طفيفة جراء الاختناق، بالإضافة إلى إنشاء عيادة في موقع الحادث وتوفير كوادر طبية وتمريضية بمشاركة أطباء قسم الحوادث في مستشفى خليفة.

وأكد الشامسي عدم وجود حالات خطرة جراء الحريق.
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