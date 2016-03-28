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دراسة تفجر مفاجأة.. الأطفال يقضون وقتا أقل من السجناء خارج غرفهم

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دراسة تفجر مفاجأة.. الأطفال يقضون وقتا أقل من السجناء خارج غرفهم دراسة تفجر مفاجأة.. الأطفال يقضون وقتا أقل من السجناء خارج غرفهم
سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على دراسة علمية حديثة تهم كل شخص على وجه الأرض، حيث أفادت أن ثلاثة من كل أربعة أطفال يقضون وقتا أقل فى الهواء الطلق مقارنة بنزلاء السجون.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة أن السجناء يقضون ساعة فى الخارج كل يوم، بينما ثلث الأطفال فى جميع أنحاء العالم يقضون أقل من نصف ساعة فى الهواء الطلق يوميا بسبب انشغالهم بألعاب الكمبيوتر والموبايل وفيس بوك.

وأوضح التقرير أن 74% من الأطفال يقضون أقل من 60 دقيقة يومياً فى الهواء الطلق، وأن 18% منهم لا يمارسون اللعب خارج المنزل على الإطلاق، ونتيجة لذلك أكد الباحثون أنه سيفقد 55% من الأشخاص تحت السبعين القدرة على تعليم الأطفال لعبة جديدة لأنهم لم يسبق لهم اللعب.

وأوضحت الدراسة البريطانية أن 82% من الآباء والأمهات يرجعون عدم خروج الأبناء فى الهواء الطلق إلى سوء الطقس، و31% يرجعون السبب لضيق الوقت، وجميعهم أجمعوا على أن هناك أشياء أخرى تتنافس على جذب انتباه الأطفال أكثر من اللهو فى الهواء الطلق.

وأضاف الباحثون أن العديد من الشباب والأطفال يفضلون ألعاب الكمبيوتر عن أى شىء آخر، لأن هذه الألعاب لا تتطلب منهم مجهود بدنى.


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