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10 شروط للسلطة الصحية.. آخر طبق يتحضر وأول طبق يتاكل واعرف أهم الإضافات

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10 شروط للسلطة الصحية.. آخر طبق يتحضر وأول طبق يتاكل واعرف أهم الإضافات 10 شروط للسلطة الصحية.. آخر طبق يتحضر وأول طبق يتاكل واعرف أهم الإضافات
طبق السلطة هو الأهم والأساسى على كل مائدة صحية، وتناوله دون انقطاع يضمن لك الكثير من الفوائد، وجرعة منتظمة من الفيتامينات والعناصر والمكونات الخاصة، ويمكنك ببساطة التغيير كل فترة فى مكوناته حتى لا تشعر بالملل، فهو طبق مرن يستوعب كل أنواع الخضار.

وفى السياق أوضح الدكتور كريم أدهم - استشارى التغذية - أن طبق السلطة من أهم الأطباق الرئيسية المفيدة للجسم والصحة، والجميل فيها أنها تحتوى على الكثير من المكونات التى تضمن تنوع العناصر والفيتامينات التى تدخل الجسم، وهو يحافظ على نقاء البشرة، وتناوله باستمرار يعزز مناعة الجسم، ويحافظ على الوزن، ويضمن هضما سليما ويحفظ على الجسم من الإصابة بالإمساك المتكرر.

ومن أهم شروط طبق السلطة

1. يجب أن يحتوى على أكثر من 3 أنواع خضراوات مثل الخيار، الجرجير، الخس، البقدونس، الشبت، الطماطم وغيرها.

2. إضافة البصل يعزز فوائده وقيمته الغذائية، ولمن لا يفضل مذاق البصل عليه إضافة فص من الثوم.
>3. الليمون إضافة أساسية للطبق لتسهيل امتصاصه وزيادة فيتاميناته وعناصره.

4. يجب إعداده قبل تناول الوجبة بثوانى معدودة.

5. لا يجب الاحتفاظ به فى الثلاجة مطلقا.

6. لا يجب تقطيع المكونات قطع صغيرة ، فالكبيرة هى الصحية.

7. أول طبق يجب تناوله على المائدة، للشعور بالشبع، ولتحقيق هضم أفضل وامتصاص مثالى ووزن منضبط.

8. يجب إدخال عناصر وخضراوات جديدة كل فترة على الطبق، كالكرفس، والسليس "نوع من الورقيات"، الفجل، رؤوس الفجل، أوراق السبانخ.

9. السلطة تؤكل يوميا، ويكون الطبق جيد الحجم وليس صغيرا، ومقابله القليل من النشويات والبروتين.

10. التخلص من المتبقى من السلطة، وإعداد طبق جديد فى الوجبة التالية.

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