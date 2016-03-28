منها لبنان.. تقرير أمريكى يعرض أفضل 6 بلاد تقدم الأكل الصحى فى العالم

يرتبط الأكل الصحى فى ذهن الكثيرين بالضيق والملل، نظراً لأنه فى الأغلب لا يتم إعداده بشكل جيد ويفتقد للمذاق الرائع، فى حين أن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة تحتل قائمة اهتمامات أغلب الناس رغم الأضرار الصحية الكبيرة التى تتسبب فيها.

وفى هذا التقرير نسلط الضوء على مجموعة من الدول التى يمكن أن تسافر إليها خلال إجازتك السنوية، كى تستمتع بأفضل وجبات صحية داخل مطاعمها، وتشمل حسبما تضمن تقرير نشره مؤخرا الموقع الطبى الأمريكى "healthline":

1.اليونان: يعتمدون بشكل أساسى على اتباع حمية البحر المتوسط، حيث تحتوى أغلب الوجبات التى تقدم بمطاعم اليونان على زيت الزيتون وكميات قليلة من اللحم، كما تحتوى على كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات الطازجة خاصة الطماطم، والثوم والمكسرات، مع الاعتماد بشكل رئيسى على الزبادى.

وأوصى التقرير بتناول الأطباق البسيطة فى اليونان مثل السمك المشوى والاستمتاع أنواع السلاطات المختلفة، كما أوصى بالحد من الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون كفطيرة السبانخ والبقلاوة والمسقعة.

2.اليابان: الحمية الغذائية اليابانية غنية جدا بالمأكولات البحرية والخضراوات الطازجة، وهو ما ساهم بدوره فى الحد من معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، ولكن يجب الحذر من بعض المأكولات مثل الخضراوات المقلية والمكرونة الغنية بالزيت، والأرز الأبيض.

3.تايلاند: يمتاز الطعام التايلاندى بمذاقه الرائع واحتوائه على قدر كبير من البهارات والتوابل، التى تساهم فى تعزيز صحة الإنسان، كما لا تعتمد بشكل أساسى على الدهون واللحوم، لذا احرص على تناول المأكولات البحرية والخضراوات المطهية بشكل خفيف ولبن جوز الهند، وابتعد عن الأرز المقلى، ومن أشهر التوابل الصحية التى تستخدم بشكل شائع فى تايلاند: الكركم والزنجبيل والشطة الحمراء والكزبرة وحشيشة الليمون.

4.إسبانيا: تعتمد بشكل رئيسى على حمية البحر المتوسط، ويرتفع فى المطاعم هناك الإقبال على تناول المأكولات البحرية والخضراوات، وأوضح التقرير أن هناك ميزة أخرى فى الحمية الإسبانية حيث تعتمد على استخدام الأطباق الصغيرة، وبالتالى سيتناول الأشخاص كميات أقل من الطعام، كما أنها ستساهم فى تناول كميات أقل من الطعام غير الصحى، والذى يحتوى على قدر كبير من الدهون.

5.إيطاليا: أغلب أطباق الطعام فى إيطاليا تعتمد على تناول زيت الزيتون والطماطم الطازجة والأعشاب، بالإضافة إلى الاعتماد بكثرة على تناول البقوليات والأسماك والحبوب وزيت الزيتون والمأكولات البحرية والفواكه والخضراوات، وهى أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تساهم فى مكافحة الأمراض.

6.لبنان: بجانب مناظرها الطبيعية الخلابة، تعد لبنان من البلدان المميزة بأكلاتها الرائعة ذات المذاق اللذيذ، حيث تعتمد الحمية الغذائية فى لبنان بشكل رئيسى على الحمص والبقوليات والباذنجان والسلطة واللحوم المشوية والثومية، وهى كلها خيارات صحية تساهم فى تعزيز صحة الإنسان.

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