بالصور.. محافظ مطروح يستقبل وفدًا ليبيًا برئاسة مدير منفذ مساعد

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، العميد خالد البوستة مدير منفذ مساعد الليبى، ومدير إدارة التفتيش بوزارة الداخلية الليبية، والوفد المرافق لهما، بناء على تعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى إطار التواصل مع الجانب الليبى، للوقوف على إجراءات تشغيل منفذى السلوم المصرى، ومساعد الليبى، وعبور الشاحنات، والأفراد المصريين من وإلى ليبيا، مع تأكيد التأمين اللازم لهم بمنفذ مساعد الليبى.

أكد مدير منفذ مساعد، خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الليبية وأن مصر تقف دائما بجانب ليبيا، وأضاف بأن الجانبين يعملان على مواجهة أى أعمال تهدد أمن الدولتين، خاصة أن الاستقرار فى مصر ينعكس على ليبيا والعكس.

وأشار إلى أن القوات الليبية، تعمل على تأمين حركة عبور الشاحنات والأفراد داخل الأراضى الليبية، ونقل تحيات عبد الله الثنى رئيس الوزراء الليبى، ووزير الداخلية اللواء طيار محمد المدنى لمحافظ مطروح والقيادات الأمنية بالمحافظة.

من جانبه أكد محافظ مطروح، على حرص الحكومة الليبية، على التواصل مع الجانب المصرى ودعم استمرار تشغيل منفذ السلوم البرى ومساعد الليبى، أمام حركة شاحنات نقل البضائع وسفر الأفراد بشكل طبيعيى، مع تأكيد الجانب الليبى على أمن واستقرار المنطقة الشرقية وتأمين حركة الشاحنات والمصريين هناك .

وأشار المحافظ إلى أن استقرار ليبيا، هو استقرار لمصر، فى ظل عمق العلاقات الأخوية ووحدة الأرض واللغة .

وأوضح المحافظ، بأنه كانت هناك بعض الملاحظات، تم الاستفسار بشأنها من الجانب الليبى، خلال اللقاء، بالإضافة إلى بحث عدد من المطالب للجانب الليبى، منها تقديم تسهيلات أكثر لعبور المرضى واختصار الفترة الزمنية لمرورهم والسماح للمسنين بمرافقة أبنائهم لهم لدخول مصر، وأنه سيتم عرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بشأنها.

وفى نهاية اللقاء، أهدى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، كتاب الله لمدير منفذ مساعد، تأكيداً على عمق العلاقات المصرية الليبية والجهود المبذولة للتواصل بين البلدين.

حضر اللقاء السيد الإمام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والقيادات الأمنية بالمحافظة.

- محافظ مطروح يتفقد تشغيل جهاز جديد للكشف عن المهربات بمنفذ السلوم