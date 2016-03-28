حوار في الجول – ممدوح هاشم: هذه آخر فرصة لاحترافي.. ولن أرحل قبل تتويج الزمالك بالسوبر وإفريقيا

بعد احترافه في صفوف إكس آن بروفانس الفرنسي.. كشف محمد ممدوح هاشم نجم كواليس انتقاله ووجه رسالة إلى جمهور الزمالك.

وأعلن إكس عبر موقعه الرسمي انتقال هاشم رسميا لمدة موسمين قادمين للفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى.

ويحاور FilGoal.com ممدوح هاشم بعد توقيعه على العقود رسميا لينتقل بداية من الموسم المقبل..

وما يلي على لسان لاعب الدائرة الذي نال جائزة أفضل لاعب في بطولة الأمم الإفريقية التي توجت بها مصر..

مشروع إكس

"في البداية، لم أكن أود أن يعلن النادي الفرنسي عن انتقالي الآن حتى أنهي الموسم مع الزمالك بشكل ناجح.. فقد توجنا ببطولة إفريقيا أبطال الدوري، واقتربنا كثيرا من لقب الدوري المصري وكلاهما غاب عن النادي منذ ثلاثة سنوات".

"أيضا نسعى للتتويج بكأس السوبر ثم بطولة إفريقيا أبطال الكأس لكي أحاول رد جزء من جميل الزمالك الذي بالتأكيد لا يمكن أن أوفيه حقه هو وجماهيره".

"انتقلت لفريق إكس الفرنسي وهو بطل الدوري في موسم 2011-2012 و2002-2003.. هذا الموسم نتائجهم ليست جيدة لكن لديهم مشروع".

"النادي قام ببناء صالة جديدة ويتعاقد مع لاعبين جدد وسيدربهم الموسم المقبل قائد منتخب فرنسا جيروم فرنانديز أحد أعظم لاعبي العالم".

"رجل تاريخ بحق، هو يلعب الآن وسيتولى قيادة الفريق تزامنا مع وجودي".

أفضل من لاعب برشلونة

* قائد فرنسا الذي سيدرب هاشم الموسم المقبل

"تحدث معي فرنانديز وقال لي إنه يعرفني جيدا وسعيد بوجودي معه ويرى أنني سأكون إضافة قوية للفريق سواء دفاعيا أو هجوميا وقال إنه لعب ضدي كثيرا ويعلم قدراتي".

"وقال لي فرنانديز إن المفاضلة كانت بيني مع نودسكو لاعب برشلونة ومنتخب الدنمارك، لكنني تفوقت لأنني مازلت 26 عاما وهو في الـ34 من عمره".

"النادي يقوم بعمل مشروع للمستقبل ويسعى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في المستقبل القريب جدا".

"طلب مني مسؤولو النادي السفر من أجل حضور المؤتمر الصحفي لتقديمي لوسائل الإعلام لكني قلت لهم إنني مشغول جدا وطلبت تأجيل كل شيء لنهاية الموسم".

"لكن سرعان ما فوجئت اليوم بإعلان الصفقة رسميا.. وبرروا لي أنه لابد من الإعلان حتى يجذب ذلك رعاة لدعم المشروع الجديد ببناء فريق شاب".

لم أخذل الزمالك

"عدت إلى الزمالك بمجرد علمي برغبة أيمن صلاح المدير الفني في إعادة الأمجاد للنادي التي غابت في السنوات الأخيرة".

"وصلني عروض أعلى من الزمالك ماديا لكني رفضت لأن لا يمكن أن يحدث ما حدث لفريق كرة اليد ببيتي الذي لن أنسى فضله نهائيا".

"عدت لإعادة الأمجاد.. ولن أرحل قبل أن نتمكن -بإذن الله- من تتويج الزمالك بالسوبر وبطولة إفريقيا أبطال الكأس بجانب الدوري الذي أوشكنا على حسمه".

"حلم حياتي هو أن أحترف في أوروبا.. النادي تابعني منذ فترة وحضروا بطولة إفريقيا".

"أنا في عمري الـ26، لو تأخرت عاما آخر لن أخرج خصوصا أن مركز لاعب الدائرة ليس مثل الظهير الذي يلعب فيه أحمد الأحمر وفرص الخروج فيه قليلة".

"عندما احترفت في قطر لم أكن سعيدا وكنت أريد الخروج لأوروبا مثل والدي هذا حلم عمري.. لم أبع النادي أو أي شيء.. سنرحل ونحن متوجون بأربع أو خمس بطولات".

"هكذا نكون أعدنا الأمجاد للزمالك وأسعدنا الجمهور، كل ما أطلبه ألا يغضب أحد مني، وأكيد لن ألعب في أي ناد مصري إلا في الزمالك لأنني مشجع بطبيعة الحال".

متى الرحيل

"سأرحل بعد الأولمبياد بناء على طلبي.. كانوا يريدونني فورا لكني سأنهي الموسم مع الزمالك بنجاح ثم أخرج للاحتراف".

"العقد يبدأ من بداية شهر يوليو المقبل.. أكثر ما يزعجني هو أخشى غضب الجماهير.. أتمنى دعائكم فقط".