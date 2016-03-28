أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«أوباما» لن يلتقى إردوغان خلال زيارة الرئيس التركي لواشنطن

Google+ Print
«أوباما» لن يلتقى إردوغان خلال زيارة الرئيس التركي لواشنطن «أوباما» لن يلتقى إردوغان خلال زيارة الرئيس التركي لواشنطن

أوباما

لن يلتقى الرئيس الأمريكى باراك أوباما نظيره التركى رجب طيب إردوغان خلال زيارة الأخير لواشنطن هذا الاسبوع للمشاركة فى قمة حول الامن النووى، ما يعكس عمق الانقسام بين الحليفين حسب ما نشرت الوكالة الفرنسية للأنباء.

وينتظر وصول عدد من رؤساء الدول إلى العاصمة الاميركية الخميس والجمعة للمشاركة فى القمة الرابعة حول الامن النووى. وللمناسبة، لن يلتقى اوباما ثنائيا الا نظيره الصينى شى جينبينغ، بحسب ما اعلن مسؤول اميركي.

وتركيا والولايات المتحدة حليفان داخل الحلف الاطلسى ولكن علاقاتهما توترت منذ الهجمات التركية على مقاتلين اكرادا هم شركاء لواشنطن فى الحرب ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا