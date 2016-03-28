عضب أهالي أسوان من إنشاء جدار عازل حول مكتب المحافظ بتكلفة 600 ألف جنيه‎

مراسل – ONA:

قررت محافظة أسوان إنشاء سور أو جدار عازل أمام البوابة الرئيسية لديوان عام المحافظة ومكتب محافظ اسوان ، بالمحور المروري الذي تم إغلاقه منذ 3 أعوام عقب فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين أمام مبنى المحافظة.

ووصفت مصادر السور أنه مدرج ضمن خطة قديمة للمحافظة منذ 3 أعوام، وقد صدق المحافظ الحالي مجدي حجازي على إنشاءه بهدف حماية مدخل المحافظة مع أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية قد تضر بالمبنى، مثلما كان يحدث خلال الأعوام السابقة.

ولم تقدر المصادر تقدر بالفعل التكلفة الفعلية أو طريقة إنشاء السور الجديد في الوقت الذي أشارت فيه مصادر أخرى أن تكلفة السور تقدر بنحو 600 ألف جنيه.

وكانت موجة من الغضب انتابت الشارع الأسواني ومواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن بناء سور عازل حول ديوان عام المحافظة ووصفت ذلك بأنه اقتطاع لحرم الشارع الأسواني لصالح مسئولي المحافظة، كما قال عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق.