عمدة لندن: بريطانيا ترسل علماء آثار لاستعادة معالم "تدمر" بسوريا

>قال عمدة لندن بوريس جونسون إن على بريطانيا إرسال كبار علماء الآثار إلى سوريا للمساعدة فى استعادة مدينة تدمر الأثرية من التخريب الذى قام به إرهابيو تنظيم "داعش".

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين أن قوات النظام السورى استعادت سيطرتها على مدينة تدمر الأثرية، واعترف النائب المحافظ أيضا بأن الفضل يرجع إلى الروس إذا كان صحيحا أن القوات الروسية ساعدت فى استعادة تدمر من الإرهابيين.

وقال جونسون " إن النهج البريطانى فى سوريا قد يكون مشرفا ، لكنه لم ينجح حتى الآن ، فى حين أظهر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نيته الواضحة بمساعدة حلفاء الرئيس السورى بشار الأسد ، وساعد على تحويل دفة الأمور ، وهو الأمر الذى بين أن تحركات الغرب غير فعالة ، وعلينا الآن إجراء تعديلات والدخول بقوتنا".

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