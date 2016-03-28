بان كى مون: موقف الأمم المتحدة من الصحراء الغربية لن ينحاز لأى طرف

>قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إنه استخدم كلمة "احتلال" خلال زيارته مخيمات اللاجئين فى الصحراء الغربية "كرد فعل شخصى وبشكل عفوى وغير مخطط له أو مقصود".

ونقل راديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الإثنين عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قوله إن موقف الأمم المتحدة فى شأن الصحراء الغربية لم يتغير ، وإن الأمين العام لم ولن ينحاز إلى أى طرف فيها.

وقال دوجاريك " إن الأمين العام لم يقصد استفزاز أى طرف ، خصوصا المملكة المغربية التى هى عضو مقدر فى الأمم المتحدة"، وأضاف " إن مهمة الأمم المتحدة تسهيل عملية مفاوضات قائمة على مبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد على أن الأمم المتحدة "تعمل على تشجيع الأطراف على التفاوض من دون شروط مسبقة وبنية جيدة لإيجاد حل سياسى مقبول من الطرفين ، ويؤمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وفق ما طلبه مجلس الأمن"

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