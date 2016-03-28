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أرقام في الجول – احذر يا كوبر من ' أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا '

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كان إيتيبو أوجينيكارو هو صاحب هدف نيجيريا الوحيد في مرمى مصر في المباراة الماضية التي أقيمت يوم الجمعة ولكنه قدم ما هو أفضل من ذلك.

وشكل إيتيبو إزعاجا كبيرا للاعبي منتخب مصر في المباراة فهو كان يتواجد في كل أماكن الملعب كي يساند زملائه ويتسلم منهم الكرة.

وتسلم اللاعب المتوج بجائزة أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا في شهر يناير الماضي الكرة من زملائه 54 مرة.

لاحظ أماكن تسلمه للكرة.. تواجد في كل أماكن الملعب

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فهو يتسلم الكرات من زملائه ومن ثم يقوم بتوزيعها للأمام أو على طرفي الملعب.

هذا بالإضافة لدقة تمريراته وكثرة محاولاته على مرمى منتخب مصر.

ففي المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله مرر الكرة 67 مرة منها 56 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 83%.

خريطة تمريرات إيتيبو

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ومرر إيتيبو الكرة للأمام بنسبة 34% مقابل 38 لطرفي الملعب، و29% للخلف.

سدد على مرمى أحمد الشناوي 5 مرات واحدة منهم فقط جاءت بين القائمين والعارضة وهي كرة الهدف.

ولكن يحسب له إنها يحاول دائما تهديد مرمى الخصوم.

وفي الوقت ذاته تميز إيتيبو دفاعيا فقد استخلص الكرة من لاعبي منتخب مصر 14 مرة.

وهو كان ثاني أعلى لاعبي نيجيريا استخلاصا للكرة في المباراة.

خريطة تحركات إيتيبو

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